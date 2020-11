Выставка одной картины из собрания Третьяковской галереи открылась во Владивостоке

В Приморской картинной галерее в рамках Восточного экономического форума представили картину Федора Решетникова "Опять двойка".

В Приморской картинной галерее в рамках Восточного экономического форума представили картину Федора Решетникова «Опять двойка». Один из залов Парадной анфилады Приморской государственной картинной галереи превратился в почти настоящий школьный класс средины ХХ века, с партами и импровизированной школьной доской, на которой поместили известную картину Федора Решетникова «Опять двойка». Прямо как когда-то в советских школах, где в течение многих лет ребята писали сочинение по этой картине, рассуждая о переживаниях мальчика, вновь получившего двойку, его мамы, младшего братишки и старшей сестры, по всему видно – отличницы. Правда, тогда на доске висела репродукция, возможно, заботливо вырезанная учителем из журнала «Огонек». А теперь приморским зрителям и гостям Владивостока представилась возможность увидеть подлинник. Торжественная церемония открытия выставки одной картины из собрания Третьяковской галереи «Сочинение по картине. Опять двойка» состоялась 3 сентября, а с 4-го у каждого есть возможность встретиться вновь с этой знаковой работой, вспоминая свое школьное детство, а также привести в воссозданный класс своих детей и внуков. Как заметила заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Наталья ЛЕВДАНСКАЯ, этот проект созвучен началу учебного года и адресован прежде всего молодому поколению. Наверное, им будет интересно посмотреть, как когда-то жили и учились их бабушки и дедушки, почувствовать ту атмосферу, потому что картина Федора Решетникова очень атмосферная. Это обстоятельство удачно использовали авторы проекта из Третьяковской галереи, которые предложили зрителю по-новому взглянуть на известную картину. На партах развернут комментарий, представляющий контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в цифрах и датах, процесс работы над картиной уже известного в то время художника. А в книге отзывов посетителям выставки представлена возможность написать свое «сочинение» с точки зрения сегодняшнего дня. – Этот выставочный проект для нас особенный, потому что он открывает новую страницу сотрудничества с Владивостоком, где теперь есть филиал Государственной Третьяковской галереи, - рассказала директор Владивостокского филиала Третьяковки Лариса КОТРЕЛЕВА. – Достигнута договоренность, что в новом доме, который, надеемся, будет построен довольно скоро, первая длительная экспозиция русского искусства будет посвящена ХХ веку, потому что нам кажется, что этот период недостаточно представлен, любим и понят. И поэтому картина Решетникова была выбрана не случайно. Сегодня мы представили лишь одну, но знаковую картину, в несколько экспериментальной и для Третьяковской галереи форме. Предложенные организаторами проекта правила игры понравилась гостям вернисажа. Как только распахнулись двери импровизированного класса, посетители заняли места за партами, чтобы посмотреть на картину и вспомнить свои школьные годы. Творческий посыл сработал. В книге отзывов появилось первая запись: «Мне посчастливилось писать сочинение на эту тему три раза. Когда училась сама, вместе с сыном и с дочерью. Как удивительно с годами меняется отношение к картине. Сначала ты больше всего сочувствуешь мальчику, потом оцениваешь проблему в целом. А став матерью, больше всего сочувствуешь ей, многодетной хозяйке, работнице…» Подпись не разборчива. Но, наверное, многие представители старшего поколения могут разделить мнение автора. А что же думают молодые, те, у кого школа сегодня совсем другая, с электронными дневниками и гаджетами. Впечатлениями с корреспондентом «Золотого Рога» поделилась школьница Эвелина КАЛУГИНА, ученица 6 класса владивостоксой гимназии, пришедшая на вернисаж вместе с бабушкой: «Самое интересное для меня было рассматривать детали на картине – взгляд мамы, сестры, брата, скатерть, коньки у мальчика в портфеле… Поэтому, я думаю, он учиться все равно не будет. Как радостно его встречает собака. Ей весело, ему не очень…». Уже первые часы работы выставки показали, интерес есть. И это главное. Организаторы проекта не исключают, что картина, написанная в 1952 году, в которой искусствоведы предчувствовали грядущую оттепель, ведь она открыла интерес к герою послевоенного поколения с его простыми радостями и горестями, станет хорошим поводом для разговора о сегодняшних тенденциях в образовании, о современных детях и школе. Знаменитая картина Федора Решетникова «Опять двойка» пробудет в Приморской государственной картинной галерее до 10 ноября. Сотрудники Третьяковской галереи проведут лекции и мастер-классы, запланированы также встречи с учителями приморских школ. Ирина БАРАННИК, фото автора Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter