Сказочный город: Владивосток к Новому Году оформляют в стиле сказок Пушкина

В основе концепции - русские зимние традиции и забавы.

Владивосток начинают готовить к празднованию Нового Года. Администрация города утвердила единую концепцию оформления. Стилевое решение для новогоднего городка и праздничной атрибутики выбрано на основе сказок Александра Пушкина. В основе концепции оформления – русские зимние традиции и забавы и всеми любимые с детства сказки великого писателя. Число «2021» дизайнеры наполнили множеством узнаваемых образов. Здесь и Золотая Рыбка, и Кот Ученый, который ходит по цепи кругом, и корабль из сказки «О царе Салтане». В дизайне баннеров можно увидеть символ наступающего года – быка, а также елочку, санки, снежинки. В таком же стиле будет выдержан праздничный городок на центральной площади. Почетное место займет «зеленая красавица». Как отметили в администрации Владивостока, ель останется прошлогодней, а вот украшения будут подготовлены новые. Также на площади построят снежную крепость, поставят небольшие торговые павильоны, фотозоны. 31 декабря на площади пройдут народные гуляния, будут работать аниматоры, а вечером состоятся праздничный концерт и салют. Ожидается, что запуски фейерверков пройдут на центральной площади города, на островах Русский и Попова, в поселках Береговое и Трудовое. Как отметил глава города Олег Гуменюк, при подготовке города к Новому году должно быть выдержано стилевое единство. — Всё должно быть оформлено в одном стиле, но самое главное — создать по-настоящему праздничное настроение. В этом году из-за пандемии нам не удалось в полной мере отметить 160-летие города, поэтому вопросу Нового года необходимо уделить особое внимание. При этом провести все мероприятия с минимальными затратами, — отметил Олег Гуменюк. Общегородская елка для детей пройдет в театре им. М. Горького. Предположительно, участие в мероприятии примут около 800 юных жителей краевого центра. Правда, только если позволит эпидемиологическая ситуация. Особое внимание при подготовке Владивостока к празднованию Нового года будет уделено иллюминации. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты ее размещения и виды гирлянд. Напомним, что в этом году закупку на проведение праздничных новогодних мероприятий во Владивостоке — организацию детской елки, новогоднего оформления города, а также праздничного фейерверка — выиграло ООО "Высокий статус". Фирма из Москвы выполнит работы за 3,2 млн рублей. Отметим, Владивосток уже начал по-новогоднему преображаться. В разных районах краевой столицы установлены елочки, монтаж главной новогодней красавицы начался на центральной площади. Также специалисты приступили к монтажу праздничной иллюминации, чтобы в вечерние часы город наполнялся волшебной атмосферой. Юрий Рогов

