Сказочный город: Владивосток к Новому Году оформляют в стиле сказок Пушкина

В основе концепции оформления – русские зимние традиции и забавы и всеми любимые с детства сказки великого писателя. Число «2021» дизайнеры наполнили множеством узнаваемых образов. Здесь и Золотая Рыбка, и Кот Ученый, который ходит по цепи кругом, и корабль из сказки «О царе Салтане». В дизайне баннеров можно увидеть символ наступающего года – быка, а также елочку, санки, снежинки.