Владивосток расшифровал культурный код якутского кино

Премьер Якутии Владимир Солодов: Успешно сочетая традиции народов Севера и мировые тренды, якутские кинематографы завоевывают все большую аудиторию С 4 по 6 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» прошел показ оригинальных кинолент якутских режиссеров - призеров российских и международных кинофестивалей. Столица Дальнего Востока принимала у себя Дни якутского кино в рамках Восточного экономического форума. Фестиваль самых популярных фильмов, снятых кинематографистами Якутии, был организован по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия) и компании «Сахафильм». Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир СОЛОДОВ в эксклюзивной беседе с корреспондентом газеты «Золотой Рог» поделился мнением о мероприятии и городе и рассказал, чем живет киноиндустрия Якутии сегодня, как будет развиваться и в чем успех феномена «якутское кино». - Владимир Викторович, поделитесь впечатлениями от столицы Дальнего Востока. - Владивосток – один из моих любимых городов в регионе. По предыдущей работе (аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО) я много ездил, часто бывал во Владивостоке. Я очень люблю Владивосток и считаю, что город по праву считается не только деловой столицей региона, но и туристической. Мы видим серьезное расширение географии авиарейсов, рост интенсивности перелетов, увеличение пассажиропотока. И понимаем, что красота природы Приморского края привлекает туристов, завораживает и не может никого оставить равнодушным. Стоит отметить, что благодаря решениям Президента России Владимира ПУТИНА в последние годы Владивосток стал и культурным центром притяжения. Это и создание филиала Мариинского театра – Приморской сцены, и филиалов федеральных музеев, и строительство огромного культурного центра, которого мы все с нетерпением ждем, и создание ДВФУ. Благодаря всем этим мерам и реализации мероприятий всероссийского масштаба культурная жизнь города, безусловно, впечатляет. - Наверное, большое внимание к культурной составляющей может являться объединяющим фактором для Якутии и Приморья? - Конечно. Думаю, нам не стоит соревноваться, где лучше снимать кино – в Якутии или в Приморском крае. Наша задача – сотрудничать, чтобы талантливые кинематографы могли обмениваться опытом, участвовать в кинофестивалях, помогать друг другу Например, когда в Якутии сложное время года, когда даже техника отказывается работать, можно было зимние съемки осуществлять здесь. И наоборот, приморские коллеги могли бы посетить Республику для повышения квалификации и обмена опытом в продюсерском деле, для съемок уникальной природы нашего региона. В том числе и поэтому в целях культурного обмена в этом году впервые в рамках ВЭФ было принято решение о проведении уникального формата – Дней якутского кино. Хотя до сих пор якутский кинематограф воспринимается достаточно непривычно, но на самом деле он уже состоялся как событие в культурной сфере. Мы внимательно отслеживаем, изучаем, как развивается в России кинематограф, и можем уверенно сказать: якутское кино занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Так, с 2013 г. по настоящее время снято более 65 фильмов, при этом количество наград, полученных на престижных российских и международных фестивалях, приближается к 80-ти. Характерно, что большинство фильмов снимается за небольшой бюджет – в среднем 1-3 млн руб. Это так называемые стартапы в кино. - За чей счет идет финансирование кинопроектов? - В Республике работает государственная компания «Сахафильм». Она предоставляет инфраструктуру, которой на конкурсной основе могут воспользоваться молодые режиссеры, и в традиционной модели, на студии производит некоторую часть фильмов. В той или иной мере она участвует в производстве всех картин. Кроме того, в этом году, понимая потенциал развития кино в Якутии, главой Республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ было принято решение о создании специализированного фонда в объеме 80 млн руб. в год. Эти средства пойдут как на продюсирование уже снятых фильмов, так и на гранты для перспективных проектов, оцененных экспертным жюри. Кроме того, большое количество средств будет направлено на развитие обучения в этой сфере. Мы вообще делаем большую ставку на подготовку кадров на территории Республики. Планируем, в частности, совместно с ведущими российскими, а в перспективе и зарубежными школами создать ряд программ нового типа в сфере киноиндустрии и реализовывать их с участием АГИКИ (Арктического государственного института культуры). Чтобы приморский зритель и гости столицы Дальнего Востока смогли увидеть тот огромный креативный пласт якутской культуры, оценить по достоинству всю проделанную работу и перспективы киноиндустрии Якутии, мы и задумали этот фестиваль. И, судя по отзывам, реакции, посещаемости залов, проект состоялся, он успешен, мы намерены его продвигать и дальше. - Наверное, Вы часто слышали за эти дни вопрос – в чем феномен успешности якутского кино? Поделитесь с нами Вашим мнением. - Я объясняю это несколькими факторами, основной из которых – это то, что в Республике Саха (Якутия) сохранены уникальные культурные традиции, культурный код народа – особенного, древнего, многонационального. Здесь дружно уживаются сотни народов – и коренные народы Севера, и титульный народ саха, и русское население. Этот сплав культур, бережное отношение к традициям создают уникальные артефакты в различных сферах, в том числе и в области кинематографа. Второй фактор успешности неразрывно связан с первым. В Якутии сформировалось уникальное восприятие информационного контента. Исследования показывают, что уровень потребления информации на человека существенно превышает среднероссийский. Это проявляется в разных сферах – посещаемость кинотеатров, театров, производство кинокартин, развитие литературы и искусства. Также сюда можно включить и мало относящийся к культуре, но напрямую к восприятию информации феномен распространения и проникновения мессенджера WhatsApp. У нас, если так можно выразиться, самый «вотсапизированный» регион России и один из самых высоких уровней проникновения в мире(!). Даже бабушки в отдаленных улусах все пользуются этим мессенджером. Часто, приезжая в районы, спрашиваем у них: как у вас с интернетом? Пользуетесь? На что получаем решительный ответ: «Нет. Интернета у нас нет. «Вотсапом» приходится пользоваться». И становится очевидным, что даже без углубления в технологические особенности это приложение стало для них очень близким и понятным. Здесь, на полях ВЭФ мы встречались с крупнейшими интернет-провайдерами страны, и они приводят данные о том, что в Республике самое высокое проникновение смартфонов среди населения. Отмечается и активное развитие IT. Так вот сочетание культурных традиций, сформированной столетиями привычки к кропотливому, методичному труду, которая сложилась также из-за климатических особенностей региона, и проникновения высоких технологий дает очень плодотворный эффект. - Я полагаю, некая региональная оседлость тоже влияет на формирование особенностей культурного кода. - Вы правы. Республика отличается от других регионов Дальнего Востока тем, что население крепко держится за свою территорию, старается ее развивать и совершенствовать, поэтому и культурные слои возникают свои, уникальные, не привезенные или приобретенные на стороне, а местные, аутентичные. Я не устаю повторять: это ощущение народа, что здесь жили мои предки, здесь живу я, на этой земле будут жить мои потомки, какой бы суровой она ни была, - одно из конкурентных преимуществ нашего региона. Эта укорененность, привязанность создает идеальную основу для формирования традиций и как следствие развития креативных индустрий. И я хочу отметить, что креативная интенсивность присутствует сейчас не только в киноиндустрии, но и в традиционных областях – авиаперевозки, производство бытовых товаров, пищевых продуктов, дизайн одежды и ювелирных изделий и так далее. В этих отраслях доля людей, занятых в креативной, интеллектуальной составляющей, неуклонно растет, и здесь мы находимся в мировом тренде. Конечно, пока Россия в целом отстает, но в Якутии мы делаем ставку на обеспечение роста за счет вклада в развитие интеллектуального труда, в повышение креативной интенсивности наших предприятий. Мы убеждены, что именно в этом основа повышения производительности и, в конечном счете, развития нашей экономики. Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

