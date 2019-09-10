Владивосток расшифровал культурный код якутского кино

Также сюда можно включить и мало относящийся к культуре, но напрямую к восприятию информации феномен распространения и проникновения мессенджера WhatsApp. У нас, если так можно выразиться, самый «вотсапизированный» регион России и один из самых высоких уровней проникновения в мире(!). Даже бабушки в отдаленных улусах все пользуются этим мессенджером. Часто, приезжая в районы, спрашиваем у них: как у вас с интернетом? Пользуетесь? На что получаем решительный ответ: «Нет. Интернета у нас нет. «Вотсапом» приходится пользоваться». И становится очевидным, что даже без углубления в технологические особенности это приложение стало для них очень близким и понятным.