Библиотеки и «точки притяжения» в сёлах: «культурные» слушания бюджета-2021 прошли в Приморье

Очередные слушания бюджета на 2021 год прошли в Приморье. Общественники, активисты и просто неравнодушные жители края обсудили процесс формирования главного финансового документа региона, внесли в него свои замечания и предложения.

Принять участие в мероприятии можно было как онлайн, так и офлайн. Приморцы, присутствовавшие удалённо, могли задать вопрос через аккаунт краевого правительства в Instagram, либо при помощи видеоконференцсвязи. На мероприятии присутствовали губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель правительства края Вера Щербина и руководители профильных министерств. От участников поступило несколько сотен вопросов. К примеру, людей волновало состояние объектов культуры в небольших населённых пунктах. Так, дом культуры в посёлке Оленевод Надеждинского района уже давно находится в плачевном состоянии. Местная жительница попросила обратить внимание на его состояние, ведь для села дом культуры — это настоящий центр притяжения. Заместитель председателя правительства Приморья Елена Бронникова рассказала, что на следующий год как раз предусмотрено строительство двух объектов культурно-досугового типа в сельской местности: в посёлках Оленевод и Штыково. На это выделят 132,1 миллиона рублей. Развитие сельских территорий — один из приоритетов в работе краевого правительства. Не остался в стороне и вопрос наполняемости библиотечных фондов. Власти предусмотрели выделение 7,7 миллиона рублей на запуск проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка». Работу в этом направлении ведут и сейчас. «В текущем году приобрели краеведческую литературу, на подходе – шеститомник Арсеньева. Работа в этом направлении продолжается», – отметила Елена Бронникова. Среди других проектов краевого правительства на 2021 год — создание первых трёх модульных библиотек во Владивостоке, Артёме и Арсеньеве. На эти цели потратят около 20 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Цифровая культура» в 2021 году планируется открытие виртуального концертного зала в Лесозаводске. Постепенно такие же запустят и в других муниципалитетах края. Также предусмотрены средства на проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», губернаторскую программу «Краеведение», Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». Не обошлось и без сокращений трат. Так, в следующем году урежут расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и гастрольную деятельность коллективов краевых театров. Заместитель директора краевой картинной галереи Светлана Руснак подчеркнула удобство проведения слушаний в публичном формате. По её словам, трансляцию обсуждения смотрел весь коллектив учреждения. «Сейчас нас волнует вопрос выделения средств на создание центра «Эрмитаж – Владивосток». Ранее губернатор Олег Кожемяко и директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уже подписали соглашение. На следующий год должны были быть выделены средства на адаптацию проекта, реконструкцию здания. Этот проект имеет значение для всего музейного ландшафта, важно, чтобы он развивался», — подчёркивает Светлана Руснак. Все прозвучавшие на слушаниях вопросы и предложения власти учтут при формирование проекта бюджета на 2021 год. После документ должны будут одобрить депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Между тем, в минувшую пятницу, 6 ноября, состоялись очередные общественные слушания бюджета. На этот раз приморцы получили возможность внести свои предложения в развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства края.

