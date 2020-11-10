Библиотеки и «точки притяжения» в сёлах: «культурные» слушания бюджета-2021 прошли в Приморье

Среди других проектов краевого правительства на 2021 год — создание первых трёх модульных библиотек во Владивостоке, Артёме и Арсеньеве. На эти цели потратят около 20 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Цифровая культура» в 2021 году планируется открытие виртуального концертного зала в Лесозаводске. Постепенно такие же запустят и в других муниципалитетах края.