На острове Русском появится духовно-просветительский центр Александра Невского

На острове Русском появится духовно-просветительский центр Александра Невского

Сегодня, 16:49КультураPhoto: Восток-Медиа
Во Владивостокской епархии обсудили вопрос о проекте духовно-просветительского центра святого благоверного князя Александра Невского на острове Русский. Об этом сообщает «Золотой Рог».

В обсуждении приняли участие митрополит Владивостокскский и Приморский Владимир и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество» Сергей Степашин.

«Александр Невский — это удивительный пример служения Родине государственного мужа, патриота, личности в истории, неразрывно связанного своей судьбой любовью к народу и стране. Тем самым особый смысл приобретает появление этого Центра на Дальнем Востоке, а именно, на острове Русский, который исторически был открыт и присоединен к стране православными военными», — рассказал митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Сергею Степашину предложили войти в состав Попечительского совета строительства центра.

По словам митрополита Владивостокского и Приморского Владимира, за помощью в проектировании и строительстве он обратился в Группу Компаний «Аква-Ресурсы» и лично к ее генеральному директору Руслану Кондратову. На встрече был совместно выбран проект центра. А уже сейчас готовится разрешительная документация для начала работ.

Центр Александра Невского станет главным духовным символом острова, включающим в себя историко-выставочный центр, посвященный этапу завоевания Дальнего Востока, сохранения, удержания и развития территории под знаменами российского православия с описанием роли личностей.

Благодаря близости фортов крепости, каждый из которых имел свою покровительствующую икону, будет создан музей истории российского офицерства, интегрированный с Музеем «Владивостокская крепость», в части мало изученного до сих пор пласта православия защитников Дальнего Востока.

Близкое местоположение к кампусу ДВФУ позволит интегрировать деятельность Центра, направленную на сохранение традиционных нравственных ценностей и православной культуры, в образовательные программы факультетов теологии, философии, регионоведения крупнейшего дальневосточного университета.

Ознакомившись с представленным проектом будущего духовно-просветительского центра и храма святого благоверного князя Александра Невского, Сергей Степашин поддержал инициативу возведения православного комплекса на острове Русский в непосредственной близости от кампуса ДВФУ, и выразил готовность войти в состав его Попечительского совета.

Согласно проекту, храмовый комплекс будет состоять из каменного храма вместимостью 500 человек, малого деревянного храма, звонницы и духовно-просветительского центра с музеем и актовым залом.

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