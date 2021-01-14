На острове Русском появится духовно-просветительский центр Александра Невского

По словам митрополита Владивостокского и Приморского Владимира, за помощью в проектировании и строительстве он обратился в Группу Компаний «Аква-Ресурсы» и лично к ее генеральному директору Руслану Кондратову. На встрече был совместно выбран проект центра. А уже сейчас готовится разрешительная документация для начала работ.