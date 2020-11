Владивостокская крепость ждет гостей

Недавно созданный Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" представил первую экспозицию

Недавно созданный Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» представил первую экспозицию Первая экспозиция Государственного музея-заповедника «Владивостоксая крепость» открылась на одной из площадок Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева – в Музее города, что на улице Петра Великого, 6. Ее так и назвали «Владивосток. Время крепости». Сначала первую экспозицию музея-заповедника презентовали гостям Восточного экономического форума. Напомним, что музей создан в соответствии с приказом министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО, который был подписан еще в феврале 2019 года. После торжественного открытия 12 сентября экспозиция принимает приморцев и гостей региона, желающих приобщиться к богатой истории уникального фортификационного сооружения. Практически на входе посетителям представлен впечатляющий макет полуострова Муравьева-Амурского и Русского острова, на котором обозначены жилые кварталы города и объекты крепости - такими, какими они были в 1914 году. В этом же помещении демонстрируется не менее впечатляющий видеоряд. Фильм показывает крепость в том виде, в котором она пребывает сейчас – с одной стороны, мощь уникальных сооружений, с другой, - запущенность и забвение, словно следы затерянной цивилизации. Впрочем, сам факт создания музея-заповедника дает надежду, что эти кадры со временем станут историей, и уже в обозримом будущем состоится открытие следующих музейных объектов – на фортах и батареях. Пока же экспозиция «Владивосток. Время крепости» играет роль визит-центра музея-заповедника, где происходит первое знакомство – по документам и экспонатам. Как рассказал в импровизированной экскурсии, директор Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор ШАЛАЙ, экспозиция представляет историю и феномен Владивостокской крепости, которая в этом году отмечает свое 130-летие. Как известно, Владивосток официально был объявлен крепостью 30 августа 1889 года. Организаторы проекта представили крепость в трех разделах. В контексте исторических событий, ведь основание порта Владивосток было следствием Крымской войны, а необходимость защищать порт как крепость стала очевидной после нападения английских и французских кораблей на Петропавловск. В контексте крепостного строительства, ведь она строилась с учетом опыта военных укреплений в Ковно, Кронштадте, Севастополе и стала последней крепостью империи. И третий раздел посвящен людям крепости. Из него можно узнать судьбу тех, кто ее строил и нес здесь военную службу в деталях, увидеть уникальные документы и предметы обыденной жизни, знаки отличия, письма и фотографии. Впечатляет история гербариев, фрагменты которых представлены в экспозиции. Оказывается, они собраны детьми инженеров-строителей – пока родители строили, дети были рядом и собирали произрастающие в данной местности растения. Им теперь уже более ста лет, но как говорят хранители музея, эти образцы прекрасно сохранились. Стоит заметить, что все это представлено в современном виде, так, личные дела конкретных людей можно взять в руки и полистать, а нечто секретное увидеть в объективах фотоаппаратов, смонтированных как дверные глазки. Создателям композиции удалось настроить первых посетителей на особую эмоциональную волну. Они еще раз погрузились в жизнь того города, который был задуман как крепость. И вновь и вновь утвердились в мысли, что ее надо шаг за шагом восстанавливать, обихаживать и вводить в музейное и туристическое пространство, что с успехом делается в разных странах и крепостях мира. Владивостокской крепости пока с этим не сильно везло. Но теплый вечер в музейном дворике, на котором собрались представители широкой общественности, включая представителей власти, научной и культурной общественности, да и просто людей, не равнодушных к судьбе Владивостокской крепости, настраивал на позитивную волну. Всем хотелось верить, что форты, по которым они еще в детстве и юности изучали историю своего города, стоят на пороге перемен. Владивостокская крепость в цифрах и фактах. Крепость Владивосток – это комплекс долговременных оборонительных сооружений, которые были построены в конце XIX – начале XX века. Почти за 40 лет было построено 800 фортификационных и инфраструктурных объектов общей стоимостью 54 миллиона золотых рублей. Это 150 км линии обороны и 9845 метров подземных галерей. Это самая укрепленная и мощная морская фортовая крепость своего времени, но при этом не сделавшая ни одного боевого выстрела. ИРИНА БАРАННИК, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

