Владивостокская крепость ждет гостей

Создателям композиции удалось настроить первых посетителей на особую эмоциональную волну. Они еще раз погрузились в жизнь того города, который был задуман как крепость. И вновь и вновь утвердились в мысли, что ее надо шаг за шагом восстанавливать, обихаживать и вводить в музейное и туристическое пространство, что с успехом делается в разных странах и крепостях мира. Владивостокской крепости пока с этим не сильно везло. Но теплый вечер в музейном дворике, на котором собрались представители широкой общественности, включая представителей власти, научной и культурной общественности, да и просто людей, не равнодушных к судьбе Владивостокской крепости, настраивал на позитивную волну. Всем хотелось верить, что форты, по которым они еще в детстве и юности изучали историю своего города, стоят на пороге перемен.