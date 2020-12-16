Приморский Феникс: восстанет ли «из пепла» местный туризм?

Несмотря на то, что Новый год уже скоро, многие до сих пор не знают где его отмечать. Конечно, не исключено, что кто-то прислушается к просьбе правительства и останется дома с семьей, а кто-то уже накопил деньги на поездку в страны, которые открыты для въезда. Однако рискнем предположить, что в этом году в ТОПе мест для встречи нового года будут все же местные турбазы и отдых на территории Приморского края.