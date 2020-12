Приморский Феникс: восстанет ли «из пепла» местный туризм?

Граница на лопате – если говорить кратко, так обстоят дела с перспективой встречи Нового года под пальмой.

Фото: Медиахолдинг 1Mi Те страны, где россиян готовы встретить, от Приморья слишком далеко. Поэтому новогодние каникулы остаётся проводить на местных турбазах и вносить вклад в развитие внутреннего туризма. Впрочем, владельцы приморских баз отдыха не раз выражали сомнения в своем светлом будущем. Так как же обстоят дела у туристической отрасли Приморья на конец 2020 года, сильно ли развился за пандемийное время внутренний туризм и когда ждать открытия границ, разбирался «Золотой Рог». Что же с нами стало… Каждый год Приморский край упорно, кропотливо и целенаправленно занимается развитием туризма. По итогам 2019 года, регион вошел в пятерку субъектов федерации по количеству гостей — их было более пяти миллионов. Больше всего туристов приезжало во Владивосток из Республики Корея, Японии и Китая. По данным исследования, которое проводили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал о внутреннем туризме «Отдых в России» и журнал о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia, в 2019 году Приморье заняло третье место по популярности после Москвы и Санкт-Петербурга. Регион также был признан экспертами самым привлекательным по всему ДФО и вошел в ТОП-3 территорий по гастрономическому туризму. Как заявляло приморское агентство по туризму, оборот по отрасли в 2019 году составил порядка 18,5 миллиардов рублей, из них свыше трех миллиардов рублей остались в казне как налоги. В прошлом году порт Владивосток 17 раз посетили круизные лайнеры и на них в столицу Дальнего Востока прибыли порядка 28 тысяч человек. В 2020 году в порт Владивосток планировали зайти 15 круизных лайнеров, включая те, которые должны были стать плавучими гостиницами во время Восточного экономического форума. Но суда не зашли, туристов не привезли, да и ВЭФ-2020 отменили. «В последние годы у нас наблюдался стабильный рост въездного туризма. Однако из-за вспышки коронавируса туротрасль региона фактически лишилась потока гостей. В 2020 году их прибыло около 700 тысяч, это на 86 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — заявлял ранее губернатор региона Олег Кожемяко. Пандемия перечеркнула практически все. И первой на себя удар приняла туристическая отрасль. Если в январе кто-то еще мог позволить себе отдых за границей и успел слетать в теплые страны, то в феврале Приморье закрыло границу с Китаем, следующей на очереди стала Корея и на финал - Вьетнам и Таиланд. Прошел почти год с момента введения ограничений перелетов и поездок в ближайшие к Приморью страны, но считать убытки, принесенные туристической отрасли, пока не берется ни один эксперт. Причина – слишком много переменных, зависящих от обязательств перед туристами, которые купили путевки или билеты за границу, но никуда не полетели и своих денег назад не увидели. Смогут ли их вернуть туроператоры – вопрос до сих пор открытый. Кто проживает на дне океана? «Мы еще не достигли дна, более того, этого дна даже не видно. Кому-то повезло, они смогли договориться со своими банками, получили рефинансирование. Зима — мертвый сезон в нашем бизнесе. Я считаю, что по-настоящему оценить последствия пандемии мы сможем даже не после снятия ограничений, а намного позже. Пожалуй, только о тех компаниях, которые доживут до следующего туристического сезона, то есть до весны-лета 2021 года, можно будет сказать, что они выдержали испытание пандемией», — считает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев. Сильный удар получили не только туроператоры, но и те, чей бизнес прямиком нацелен на приезжих из других стран. В частности, это гостиницы, хостелы, которые в докризисные времена переживали свой бум, сувенирные магазины, весной сильно пошатнулся и ресторанный бизнес. Даже, казалось бы, автотранспортные перевозки, в которых нуждаются всегда и везде, тоже понесли убытки. Например, старейший автоперевозчик края «Примавтотранс», который работает уже порядка 80 лет, никогда до нынешней пандемии не переживал настолько сложные времена. Из-за COVID-19 компания лишилась 70 процентов доходов, ведь большая часть денег поступала от ежедневных рейсов в Китай, которых было около 40 за сутки. Но из-за закрытия границ огромный автопарк остался без работы и буквально встал, а водители были вынуждены уйти в отпуска без содержания. На такой незапланированный отдых пришлось уйти и инженерно-техническому персоналу. По мнению президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа Иванищева, после снятия всех ограничений возобновить свою работу сможет около половина компаний, которые относятся к сфере гостеприимства. Но уже сейчас обычному гражданину можно, насколько сильно COVID-19 ударил по такому бизнесу: достаточно прогуляться по центру города, свернуть на Арбат и увидеть, что те помещения, в которых ранее находились магазины или бутики, сейчас попросту пустуют. А с такими местами, да еще и в центре города, никто бы никогда не расстался по собственной воле. В свою очередь, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляют, что для восстановления туристической отрасли на «докоронавирусный» уровень может потребоваться до полутора лет. Кто куда на Новый год? Несмотря на то, что Новый год уже скоро, многие до сих пор не знают где его отмечать. Конечно, не исключено, что кто-то прислушается к просьбе правительства и останется дома с семьей, а кто-то уже накопил деньги на поездку в страны, которые открыты для въезда. Однако рискнем предположить, что в этом году в ТОПе мест для встречи нового года будут все же местные турбазы и отдых на территории Приморского края. По словам зампредседателя правительства Константина Шестакова, перспективы у региона для развития внутреннего туризма очень хорошие. Он отмечает, что край является многофункциональным и в нем можно как отдыхать на море, так и ездить на горнолыжные базы, а также отдыхать с семьей, лечиться и пробовать вкусные местные блюда. «Если 2019 год мы посвятили развитию въездного направления и отрабатывали в большей степени международные авиакомпании и круизные компании, то сейчас мы должны быть более широки в своих взглядах и делать акцент на внутренние направления в том числе. В сфере туризма нужно уйти от крупных брендов к пакетным турам. Это понятнее и эффективнее», — заявил Шестаков. Так что не зря представители туристической отрасли возлагают большие надежды на внутренние маршруты. Однако не все базы отдыха могут дать комфортный отдых и систему «все включено» для избалованного приморского туриста. Что касается поддержки В такой сложный период бизнес с благодарностью принимает любую помощь от государства, даже несмотря на то, что меры поддержки лишь частично снимают проблемные симптомы, но, тем не менее, облегчают жизнь. Например, в Агентстве по туризму Приморского края ранее отмечали, что одной из востребованных мер поддержки стало субсидирование общественных работ для сотрудников пострадавших предприятий. Такая поддержка предоставляется работодателю, который не может дать своим сотрудникам работу по основной специальности, однако ему нужно отремонтировать помещение, провести благоустройство территории и так далее. По этому направлению выделяется субсидия, в размере около 25 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. Также поддержка со стороны правительства региона оказывается в области снижения налоговой нагрузки. Например, для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) налог уменьшен в два раза: с 6% до 3% для всех видов деятельности. «Это касается всех предпринимателей, кто применяет этот налоговый режим. Также все организации, которые на балансе имеют имущество и исчисляют налог на него, исходя из кадастровой стоимости, безусловно, ощутят поддержку: налог на имущество организаций снижен в два раза. Акцентирую внимание — для всех организаций, независимо от вида деятельности. Также можно отметить реальную поддержку для санаториев, отелей и кинотеатров, которые на балансе имеют здания, в которых они осуществляют деятельность, — они полностью освобождены от налога на имущество на 2020 год. Сейчас я назвала виды региональной поддержки, которые предприниматели получат без всяких дополнительных условий, и они ее уже могли ощутить при уплате налога за первый квартал», - рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. К поддержке можно отнести и то, что местные бизнесмены имеют право получить на три года кредит до 5 миллионов рублей под 0,5% в первый год. Однако стоит напомнить, что федеральную поддержку получат только те компании, деятельность которых входит в Перечень наиболее пострадавших при пандемии отраслей экономики, утвержденный постановлением Правительства РФ. Мария Куценко-Пшеничная

