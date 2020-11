В Приморье – за спортом и культурой

Премия в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 назвала имена финалистов. Рассказываем подробнее о проектах, завоевавших статус «лучших».

Приморский край и Владивосток продолжают привлекать туристов со всей России и ближнего зарубежья. На это нацелена и государственная программа «Развитие туризма Приморского края» на 2020 – 2027 годы. Как оказалось, у нас туристов интересуют не только незаурядная природа и свежие морепродукты, но и театральные премьеры, спортивные марафоны, культурные фестивали и прочие вещи, попадающие в разряд так называемого событийного туризма. Заместитель директора ТИЦ Приморья Мария КОПЦЕВА Что же такое событийный туризм? Говоря простым языком, «событийные» туристы приезжают в то или иное место для того, чтобы посетить какое-либо мероприятие. Например, Бразилия стала известна во всём мире благодаря своим ежегодным карнавалам, а в Венеции обычно хотят увидеть традиционные маскарады. В начале ноября эксперты назвали финалистов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Проекты из Приморья победили в четырёх номинациях. Лучшими стали VI Тихоокеанский туристский онлайн-форум, международный марафон Galaxy Vladivostok Marathon «Мосты Владивостока» и творческий фестиваль «Музыкальный пикник». Кроме того, краевой Туристско-информационный центр (ТИЦ) оказался эффективнее аналогичных структур из других российских регионов. Попробуем разобраться, что помогло приморским инициативам завоевать первые места. Из офлайна в онлайн без потерь Организаторам Тихоокеанского туристского форума в этом году пришлось пойти на рискованный шаг. По традиции мероприятие проходит на площадке Дальневосточного федерального университета. Ярким акцентом события на протяжении нескольких лет становился праздник «День путешественника», когда на набережной ДВФУ собирались сотни горожан, чтобы принять участие в творческих конкурсах и мастер-классах, турнирах по фехтованию, приобрести сувениры от местных мастеров. На Boat show на набережной яхт-клуба «Семь футов» стягивались любители водных видов спорта. Но коронавирус диктует свои правила, и в этом году от всех этих активностей пришлось отказаться – весь форум прошёл в формате онлайн-вебинаров. Главной темой на сей раз стало развитие внутреннего туризма на российском Дальнем Востоке после снятия режима ограничений. Представители власти, эксперты и специалисты туристской индустрии обсудили антикризисные меры и сформировали предложения по решению проблем отрасли. Среди выступающих оказались лидеры в своей сфере: президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь БУХАРОВ, руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина ШАПОВАЛОВА, основатель владивостокских ресторанов «Zuma» и «Супра» Илья СУХИХ. Ольга БЫЧКОВА поделилась опытом создания известного на всю Россию арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области, а Сергей ГАЕВОЙ рассказал, как создать «бизнес из истории» на примере шоу-парка «Римская империя» в Геленджике. Всего за три дня Тихоокеанского туристского форума прошло девять вебинаров. Онлайн-формат не испугал многочисленных участников трансляций, которые увлечённо задавали вопросы выступающим и фиксировали важные для себя тезисы. Бежим по мостам За пять лет существования Galaxy Vladivostok Marathon стал одной из визитных карточек Владивостока. Дистанция проложена по ставшим популярными у путешественников живописным мостам города – Золотому и Русскому. К слову, это едва ли не единственная возможность пробежаться по мостам, так как обычно они открыты лишь для автомобилистов. Организаторы предусмотрели несколько видов дистанций: для матёрых спортсменов и новичков, для детей и их родителей, принять участие в забеге могут также и люди с ограниченными возможностями здоровья. А на финише каждый получает медаль, где указано расстояние, которое преодолел бегун. В этом году отмена международного забега Galaxy Vladivostok Marathon «Мосты Владивостока» расстроила не только местных жителей, но и легкоатлетов из Японии, Китая, Южной Кореи, которые несколько лет подряд приезжали во Владивосток проверить свою выносливость. «Было непросто принять это решение, ведь нынешний марафон – пятый по счёту. Это наш c вами общий юбилей, и мы считаем, что он должен был стать настоящим праздником. Однако, как бы сильно нам ни хотелось вместе с вами пробежать по мостам Владивостока, наш приоритет – здоровье и безопасность участников. Мы не имеем права игнорировать ситуацию с развитием пандемии COVID-19, не обращать внимание на то, что количество заболевших растёт во всём мире. Марафон – это праздник для всех, и на финише мы должны видеть тысячи улыбок, а не медицинских масок», – обратился к поклонникам бега с известием об отмене мероприятия основатель бегового клуба RunDnsRun, инициатор проведения Galaxy Vladivostok Marathon Константин БОГДАНЕНКО. Важно, что Galaxy Vladivostok Marathon – единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов), что даёт право официального признания мировых рекордов профессиональным спортсменам, а всем участникам – уверенность в том, что забег организован качественно, в соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества наравне с такими марафонами, как Берлинский, Токийский или Бостонский. Искусство на Русском В культурной жизни Приморья знаковым событием стал «Музыкальный пикник». На три дня остров Русский превратился в мастерскую современного искусства: кругом разносились мелодии классических композиций, переработанных местными исполнителями в соответствии с традициями современной музыки, в погребах транслировали видеоработы художников, которые стали частью экспозиции «Сто пейзажей для одного» Государственной Третьяковской галереи. Те, кому не сиделось на месте, могли отправиться в путешествие по фортам Владивостокской крепости в сопровождении профессиональных экскурсоводов, каждый из которых делился десятками интересных фактов об уникальных сооружениях. Самой любопытной частью пикника стали инсталляции, представленные «Третьяковкой». Работы разместили в четырёх тоннелях бывших складских помещений одного из фортов Владивостокской крепости на берегу бухты Новик. Приморцы смогли ознакомиться с творчеством видных современных художников: Дмитрия ВЕНКОВА, Полины КАНИС, Оли КРОЙТОР, Андрея КУЗЬКИНА, Владимира ЛОГУТОВА, Таус МАХАЧЕВОЙ, Романа МОКРОВА и группы «Синий суп». Впервые «Музыкальный пикник» прошёл в 2019 году. Таким образом организаторы, Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Министерство культуры Российской Федерации, решили напомнить владивостокцам о быте первых жителей города. Оказалось, военные инженеры, которые занимались возведением Владивостокской крепости, фактически жили на объектах строительства. Работая в таком режиме, они могли по несколько месяцев не видеться с семьёй. И летом, с началом тёплого сезона, их семьи переезжали из города на остров Русский, где устраивали пикники, купались в море, собирали гербарии и насекомых, наслаждались природой. Центр для туристов и журналистов Приморский туристский центр уже второй год подряд завоёвывает статус лучшего в России. Специалисты этой организации помогут путешественникам составить маршрут по Приморскому краю, расскажут о захватывающих и необычных местах, посоветуют хороший ресторан. И всё это – совершенно бесплатно! Основатель премии Russian Event Awards Геннадий ШАТАЛОВ «Мы ждём улучшения эпидемиологической обстановки и верим, что туризм возродится с былой силой. Несомненно, для этого понадобится время. Туристско-информационный центр планируют продолжать свою деятельность в полном объёме – организовывать блоггер– и пресс-туры, участвовать в выставках и форумах, организовывать и поддерживать мероприятия, проводимые на территории края и в онлайн-формате», – подчеркнула заместитель директора ТИЦ Приморья Мария КОПЦЕВА. Кроме этого, ТИЦ проводит бесплатные образовательные мероприятия для представителей турбизнеса. Например, в ноябре стартовала серия семинаров, где слушатели рассмотрят мировые практики и региональную специфику по каждому из направлений туризма. В конце октября специалисты центра презентовали губернатору края проект создания экологической тропы имени Владимира Арсеньева в районе бухты Шамора. В рамках подпрограммы «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках» занимаются в ТИЦ и продвижением Приморья в средствах массовой информации. Специалисты центра взаимодействуют с travel-блогерами, журналистами из России и зарубежья. Только за последние три месяца край посетили съёмочные группы блога Руслана УСАЧЕВА, телепередачи «По секрету всему свету», журналисты нескольких известных и популярных журналов, таких как National Geographic, Harper`s Bazaar и Discovery. В ноябре ожидается приезд команды популярного туристического портала TuTu.ru. Лучшие из четырёх сотен В этом году эксперты IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards рассмотрели 393 проекта из России и других стран. Имена победителей финального этапа назовут 8-10 декабря 2020 года в Екатеринбурге. «Национальная премия Russian Event Awards уже зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории страны и отдельных регионов. Уверен, что и в этом году конкурс выявит ряд интересных событий, сочетающих новые форматы и соответствующие новым вызовам времени, и 17 ноября, в День событийного туризма России мы все вместе будем награждать лучших», – отметил основатель премии Геннадий ШАТАЛОВ. Алиса КРАСНОВА

