В Приморье – за спортом и культурой

«Было непросто принять это решение, ведь нынешний марафон – пятый по счёту. Это наш c вами общий юбилей, и мы считаем, что он должен был стать настоящим праздником. Однако, как бы сильно нам ни хотелось вместе с вами пробежать по мостам Владивостока, наш приоритет – здоровье и безопасность участников. Мы не имеем права игнорировать ситуацию с развитием пандемии COVID-19, не обращать внимание на то, что количество заболевших растёт во всём мире. Марафон – это праздник для всех, и на финише мы должны видеть тысячи улыбок, а не медицинских масок», – обратился к поклонникам бега с известием об отмене мероприятия основатель бегового клуба RunDnsRun, инициатор проведения Galaxy Vladivostok Marathon Константин БОГДАНЕНКО.