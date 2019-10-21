Музыка соединила культуры стран АТР на сцене Приморской филармонии во Владивостоке

В небольшом интервью перед концертом, которое она дала корреспонденту «Золотого Рога» на хорошем русском языке, артистка рассказала, что в России ее звали Соня, и что она, как и ее партнеры по сцене, очень рада возможности выступить во Владивостоке. Приморский город понравился корейским гостям. «Прямо как Европа», - заметили они, выступавшие на лучших европейских сценах. Сейчас, получив этот несравненный опыт, они не только активно концертируют на родине, но и преподают вокал в Сеуле и Пусане.