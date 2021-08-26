Рожденные в огне: в Приморье прошел форум художников-керамистов

— Огненные скульптуры появились около 40 лет назад, придумала их известнейший керамист Европы Нина Холл — специально для своих студентов, чтобы расширить их творческий диапазон, дать возможность работать с большими формами на пленэре, на природе. В России первые опыты с огненными скульптурами начались около 10 лет назад. Вообще это редкая специализация, достаточно узкая, — говорит Алена Залуцкая. — Суть такой скульптуры заключается в том, что мы лепим большую фигуру из глины практически на пределе возможностей материала и затем отжигаем ее в экстремальных условиях — при отсутствии печи. Подумайте, внутри термостойкого кожуха для обжига вне печи температура во время процесса должна быть не ниже 1200 градусов! Иначе скульптура не сможет существовать в ландшафте, развалится. Достичь таких температур в специальных печах просто, а вот без них… Это работа на стыке искусства и инженерной мысли.