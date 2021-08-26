Рожденные в огне: в Приморье прошел форум художников-керамистов

Рожденные в огне: в Приморье прошел форум художников-керамистов
Рожденные в огне: в Приморье прошел форум художников-керамистов
Сегодня, 09:52КультураФото: Дарья Христенко / Золотой Рог
В Фокино — в музее-мастерской «Жар-птица» — прошел первый форум художников-керамистов «Дыхание огня». Ведущие художники — мастера керамики из разных городов России 10 дней учились и работали, вдохновляясь красотой Приморского края.

А проводился форум на средства гранта министерства культуры Российской Федерации по поддержке творческих проектов общенационального культурного значения.

Единым пространством

Организовали столь масштабное мероприятие Наталья и Максим Христенко, владельцы «Жар-птицы», подвижники, патриоты нашего края. Они давно мечтали собрать под своей крышей мастеров-керамистов… И вот — мечта сбылась!

Фото:Дарья ХристенкоЗолотой Рог

— К нам приехали известные художники, мастера декоративно-прикладного искусства из разных регионов России, — говорит Наталья Христенко. — Из Новосибирска — Алена Залуцкая, Алена Синюта и Николай Дрозденко, Наталья Кострова из Нижнего Новгорода, Ольга Морозова из Шатуры, Дарья Ибрагимова из Зеленограда, Елена Васильева из Артема.

Цель проведения форума «Дыхание огня» — объединить пространства керамического сообщества на территории России и передать опыт более опытных мастеров тем, кто только начинает путь в этом ремесле.

Каждый участник форума обязательно проводил мастер-класс и делился с коллегами своими секретами и умениями. Кроме того, поскольку темой симпозиума выбрана ландшафтная керамика, мастера и новички за 10 дней должны были создать работу в этом жанре. По окончании симпозиума все работы примут участие в выставке на территории «Жар-птицы» — до октября, потом выставка поедет в музей Находки, где будет экспонироваться месяц, а затем…

Фото:Дарья ХристенкоЗолотой Рог

— Затем все скульптуры вернутся к нам и станут частью ландшафтного дизайна музея-мастерской, точнее — началом нашего ландшафтного парка, — говорит Наталья Христенко. — И все жители Приморского края смогут приехать к нам и прикоснуться к большому искусству, потому что все участники симпозиума — очень известные российские мастера, мастеров-керамистов такого уровня в Приморском крае фактически нет.

Но были и сложности. Просчитывая количество дней на проведение симпозиума, Наталья и Максим учитывали приморскую влажность, но… Но в 2021 году всю неделю симпозиума стояла такая влажность, что работы просто отказывались сохнуть. Участники изумлялись: они никогда не сталкивались с такими условиями работы. Так что пришлось монтировать специальную сушилку, чтобы работы можно было обжечь.

Фото:Дарья ХристенкоЗолотой Рог

— Могу сказать, что мы намерены провести второй симпозиум, — говорит Наталья. — Сейчас мы испытываем огромное удовлетворение от того, что все удалось. «Дыхание огня» — это и огромный толчок в развитии, и понимание того, что наша мастерская может постараться стать художественной резиденцией, ведь на Дальнем Востоке их практически нет, а наш регион уникальный, вдохновляющий.

Гори, идол, чтобы стать скульптурой

Завершающим аккордом и финальным событием форума «Дыхание огня» стал обжиг 2,5 огненной скульптуры. На открытом воздухе.

Фото:Дарья ХристенкоЗолотой Рог

Показала жителям Фокино (и не только, за обжигом по Интернету следили многие художники и поклонники творчества скульптора) это удивительное зрелище Алена Залуцкая, художник, скульптор, член союза художников России.

— Огненные скульптуры появились около 40 лет назад, придумала их известнейший керамист Европы Нина Холл — специально для своих студентов, чтобы расширить их творческий диапазон, дать возможность работать с большими формами на пленэре, на природе. В России первые опыты с огненными скульптурами начались около 10 лет назад. Вообще это редкая специализация, достаточно узкая, — говорит Алена Залуцкая. — Суть такой скульптуры заключается в том, что мы лепим большую фигуру из глины практически на пределе возможностей материала и затем отжигаем ее в экстремальных условиях — при отсутствии печи. Подумайте, внутри термостойкого кожуха для обжига вне печи температура во время процесса должна быть не ниже 1200 градусов! Иначе скульптура не сможет существовать в ландшафте, развалится. Достичь таких температур в специальных печах просто, а вот без них… Это работа на стыке искусства и инженерной мысли.

Когда кожух вскрывается (после того, как становится ясно, что обжиг прошел успешно и материал трансформировался, а все глазури запеклись), скульптура выглядит очень зрелищно — это великолепие огня и искр.

Скульптура называется «Формула моря». Она посвящена Тихому океану, Приморью и такому мифическому образу, как континент Му. Это один из самых древних мифов народов Океании и Азии — о том, что в Тихом океане был континент — праматерь всей цивилизации, его населяли пацифиды, которые исчезли вместе с континентом…

Эта скульптура также останется в «Жар-птице». Любой житель края сможет увидеть уникальную работу, поскольку Алена не повторяет свои изделия, каждый раз они особенные, единственные в мире.

— Должна сказать, что «Дыхание огня» стало для меня невероятно вдохновляющим событием, словно второе дыхание открылось, — говорит Алена Залуцкая. — Наталья и Максим — они подвижники и большие молодцы, ведь побывать в творческой поездке на Дальнем Востоке не так просто… Надеюсь, что будет и второй симпозиум, причем международный, в следующем году. Постараюсь пригласить лично разных известных художников — и постепенно чудесная территория «Жар-птицы» наполнится замечательными ландшафтными объектами.

Сюжеты:
Приморье
Приморьеискусствокерамика
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