Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке

27 ноября во Владивостокском музее современного искусства "Артэтаж" состоится особое событие, посвященное детской книге Сахалинский писатель Игорь Янчук представит продолжение своей сказочной серии вместе с художницей из Владивостока Натальей Плотниковой, ставшей иллюстратором третьей книги «Приключения Кати и Марка на Земле страхов». Как писал журнал "Дальневосточный капитал", юные читатели столицы Приморья уже успели полюбить литературных героев первого и второго тома - «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов», «Приключения Кати и Марка в Заколдованной долине». Оценило мастерство автора и профессиональное жюри. Первая книга Игоря Янчука вошла в «лонг-лист» Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей», попав в десятку лучших. Презентация двух томов состоялась во Владивостоке летом в Доме книги. Теперь продолжение серии будет представлено в зале Музея современного искусства «Артэтаж», где начинает работу выставка Натальи Плотниковой «Книжная графика для детей». Художница впервые представит свое творчество широкой публике и критикам. В основу выставки легли ее иллюстрации к книге «Приключения Кати и Марка на Земле страхов». Волшебная история, которая началась на юге Сахалина, продолжается. Главные герои - Марк и его сестра Катя, преодолев Заколдованную долину, оказались на Земле страхов. Им предстоит победить свои страхи и найти ответы на загадки бесконечного лабиринта. Ребята спешат выполнить задание Повелительницы Мира детских снов. Об этом рассказывает третья книга из серии фантазийного путешествия, состоящего из семи томов, придуманного Игорем Янчуком, известным на Сахалине адвокатом и областным депутатом. «Рисунки к первым книгам нарисовала сахалинская художница Ирина Волохова. За печать изданий взялась одна из лучших типографий Дальнего Востока - «Полиграф-Сервис-Плюс» из Владивостока. Так родилась идея взять в нашу команду и приморского художника. Работать вместе с Натальей было интересно. Воображаемую мной Страну страхов она нарисовала очень выразительно и вовсе не страшно. В иллюстрациях Наталья смогла показать порой даже больше, чем было заложено в тексте. Особенно стоит отметить созданную ей настоящую инструкцию, как побороть страх перед грозой, и, конечно же, лабиринты, один из которых украсил обложку книги. Кстати, редактор всей серии - наш сахалинский, Евгений Цепенюк, а вот ошибки искала Елена Пичук, корректор из Владивостока», - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" писатель Игорь Янчук. Наталья Плотникова – профессиональный художник, дочь резчика по дереву Николая Ивановича Плотникова, выпускница отделения «дизайн» Владивостокского художественного училища (2000) и кафедры художественной керамики и стекла Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (2009). Живет и работает во Владивостоке. «В своем творчестве в качестве детского иллюстратора Наталья Плотникова умышленно развивает традиции советской книжной графики 1960–70-е гг. Художниками того времени был найден баланс между натуралистичностью и декоративностью изображений – познавательностью и привлекательностью композиций, обобщенностью и индивидуальностью образов персонажей. В наше время индустрия детской литературы делает упор на необычность, вычурность оформления. Авторское самовыражение художника стало главным инструментом привлечения читателя. На фоне этого, возвращение к советским традициям выглядит особенно самобытно, ведь этот стиль требует значительного уровня мастерства. Если добавить к навыкам, приобретенным в одном из лучших художественных вузов страны, личные качества Натальи, главное из которых – человеческая доброта, которая находит отражение в спокойных и открытых образах изображаемых героев, то можно с уверенностью сказать, что данный художник-иллюстратор нашел свой уникальный стиль. Цельность личности автора дополняет ее статус многодетной матери. Дочери Надя, Лида и Аня являются главными цензорами художника-иллюстратора», - накануне открытия выставки поделился мнением искусствовед Алексей Кротов. По традиции, в конце третьей книге юных читателей ожидает приятный «бонус» - страницы с раскрасками, которые дети могут превратить в свои яркие рисунки. Результатом сотрудничества Натальи Плотниковой и Игоря Янчука стала также «Азбука в стихах и рисунках о Сахалине и Курилах», которую первыми увидели островные первоклассники и гости Восточного экономического форума-2019. Издание знакомит с буквами русского алфавита на примерах островных топонимов и названий главных достопримечательностей территории. «Фирменные» слова помогают детям лучше запомнить небольшие остроумные стихотворения и красочные рисунки. Владивостокским первоклассникам остается надеяться, что вскоре появится подобное издание на основе приморского материала. Презентация книг Игоря Янчука «Приключения Кати и Марка на Земле Страхов» (художник - Наталья Плотникова, Владивосток), «Приключения Кати и Марка в Снежной стране» (художник - Ольга Алексеенко, Белгород) и выставка «Книжная графика для детей» состоятся 27 ноября в 17.30 в Музее современного искусства «Артэтаж» (Владивосток, Океанский проспект, 9). Вход бесплатный. Все четыре книги сказок Игоря Янчука выставлены на продажу в книжных магазинах Владивостока: Дом книги (ул.Светланская, 45, ТЦ Малый ГУМ, 3-й этаж) и в других филиалах сети книжных магазинов "Приморский торговый дом книги". Каждое 15 число месяца в магазине действует 15%-ная скидка на все товары, также на сайте Primbook.ru можно заказать книги со скидкой в 15%. «Зеленые кирпичики» (ТЦ "Зелёные Кирпичики", ул. Светланская, 23, цокольный этаж, павильон 10) «Луна и грош» (ул. Алеутская, 26, вход в арку) «Невельской» (ул. Фокина, 10-А, вход в арку за магазином «Алеутский») Выставка Натальи Плотниковой будет открыта в «Артэтаже» до 1 декабря 2019 года. Океанский проспект, 9 +7 (423) 222-25-58 Время работы: ср-вс с 10:00 до 19:00 Вход на открытие свободный Стоимость полного билета 200 руб. Льготного - 50 руб. Дети до 7 лет - бесплатно. Журнал "Дальневосточный капитал".

