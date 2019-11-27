Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке

«Рисунки к первым книгам нарисовала сахалинская художница Ирина Волохова. За печать изданий взялась одна из лучших типографий Дальнего Востока - «Полиграф-Сервис-Плюс» из Владивостока. Так родилась идея взять в нашу команду и приморского художника. Работать вместе с Натальей было интересно. Воображаемую мной Страну страхов она нарисовала очень выразительно и вовсе не страшно. В иллюстрациях Наталья смогла показать порой даже больше, чем было заложено в тексте. Особенно стоит отметить созданную ей настоящую инструкцию, как побороть страх перед грозой, и, конечно же, лабиринты, один из которых украсил обложку книги. Кстати, редактор всей серии - наш сахалинский, Евгений Цепенюк, а вот ошибки искала Елена Пичук, корректор из Владивостока», - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" писатель Игорь Янчук.