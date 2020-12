Культурные итоги: пандемии вопреки

События в культурной жизни. Яркие. Запоминающиеся. Масштабные. Вспомним самые-самые?

«Увы, традиционно в этом году самыми опасными для населения почему-то оказываются театры, галереи и музеи», - эта шутка, в которой слишком много правды, в целом может описать ситуацию в культурной жизни Приморья в этом странном 2020-м. Но – вопреки пандемии и локдауну – они все же были. События в культурной жизни. Яркие. Запоминающиеся. Масштабные. Вспомним самые-самые? Фестивалим! Большинство фестивалей в этом году были либо отменены, либо перенесены. И тот факт, что во Владивостоке прошли и «Меридианы Тихого», и «Дальневосточная весна», и «Мариинский» просто достоин восхищения. Как известно, «Дальневосточная весна» состоялась осенью, но истинные ценители классической музыки даже не сдавали билеты, купленные еще в январе – на концерты «Виртуозов Москвы», Екатерины Мечетиной. Они преданно ждали и дождались! Выступления мировых знаменитостей состоялись, и Большой зал Приморской филармонии был (даже с учетом соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора), что называется, под завязку. Отметим, что состоялся и Международный джазовый фестиваль, несмотря на то, что в этом году музыканты из-за рубежа в нем участие не принимали. Зато яркая страстная джазовая атмосфера была, на все сто! Полностью отечественным по составу, если так можно сказать, был и кинофестиваль «Меридианы Тихого». Но без кинотуров жители Приморья не остались: звезды российского кино – например, Юлия Куварзина, Ольга Хохлова, Олег Харитонов - проехали с творческими встречами по всему Приморью. Впервые прозвучало «Эхо «Меридианов» - мини-звездные дорожки состоялись в Арсеньеве, Большом Камне и Артеме. И мэтры отечественной киноиндустрии решились приехать в наш город – спасибо Павлу Лунгину, Дмитрию Дюжеву, Оксане Карас за то, что не побоялись. Ну а маэстро Валерий Гергиев даже и не думал отменять традицию – он не только прилетел лично на фестиваль «Мариинский», но и пообщался с прессой, рассказал о своих планах в отношении развития музыкальной культуры во Владивостоке. И все равно пойдем в музей! Конечно, в залах музеев и галерей в этом году было не столь оживленно, как в годы предыдущие, но тот факт, что выставку из фондов историка моды Александра Васильева «Мода Серебряного века» музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева продлил по просьбам зрителей аж до середины января – о многом говорит. Эта выставка стала одним из самых ярких событий культурной жизни Владивостока и Приморья в 2020-м, таких роскошных нарядов Александр Александрович к нам еще не привозил. Натуральный шелк и бархат, кружева и тюль, веера и шляпки – послание из времен до Первой мировой войны, из той жизни, к которой никогда не вернуться… Не менее интересные выставки проводила в этом году и Приморская краевая картинная галерея – достаточно вспомнить большой вернисаж к 75-летию Великой Победы, который галерея и Приморское отделение союза художников России собирали и демонстрировали вместе. Состоялись и традиционные Дни Эрмитажа – с приездом в наш город специалистов лучшего музея страны из Санкт-Петербурга, проведением мастер-классов и дискуссий. Ну а в рамках Дней Эрмитажа была открыта выставка глиптики – резных камей и гемм - «Роман с камнем Екатерины Великой». Выставка, расположившаяся в уникальном зале-сейфе галереи, дает представление об истории коллекционирования и развития камнерезного искусства от эпохи греческой архаики до Западной Европы и России Нового времени. В экспозиции представлено 30 гемм Екатерины Великой – основательницы Государственного Эрмитажа, положившей начало коллекционированию гемм в России. Собрание глиптики Эрмитажа является одним из крупнейших в мире. Оно превосходит коллекции многих знаменитых музеев и стоит в ряду лучших по качеству и количеству памятников глиптики – искусства резьбы на цветных драгоценных минералах. Также одной из самых ярких выставок сезона в галерее стала «персоналка» мэтра дальневосточного искусства Олега Подскочина «Теофания». Обращаясь к библейским темам, христианским преданиям, Олег Подскочин говорил со зрителем на актуальные в любое время темы: о борьбе добра и зла в каждом из нас, о душе и духовности… Удивительную выставку, тоже связанную с камнями, представила публике галерея «Арка» - «Про-Явленность» Екатерины Архиповой. Но здесь камни выступали скорее как холсты для творений художницы, которая с помощью природных материалов создавала (а точнее, по словам Екатерины, воссоздавала) на каменной поверхности лица, лики… Чьи? Можно только догадываться. Нельзя не упомянуть в этом перечислении совсем недавно начавший работу в музее имени Арсеньева проект «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан». Рассказать не только о поэте, но о поэзии и поэтике, показать историю человека, от которого почти не осталось материального наследия, - задача не из легких, по сути это вызов для создателей экспозиции. Но куратору выставки Александру Бондареву удалось найти необычные ходы, интересные приемы – и зритель, попадая в пространство «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан», словно оказывается внутри стихов, внутри поэзии. Бриннер, Бриннер, Бриннер! Так получилось, что с именем Юла Бриннера, нашего земляка, обладателя премий «Оскар» и «Тони», связаны самые яркие театральные премьеры этого года – в Приморском театре молодежи и в Приморском академическом театре имени Горького. Мы не будем сравнивать два этих спектакля, настолько они разные, скажем только, что обе труппы справились и показали зрителям яркие, стильные, необычные постановки, которые как минимум заставят узнать побольше о самом Юле Бриннере и его семье, внесшей немалый вклад в развитие Приморья и Владивостока. В театре молодежи над постановкой «Бриннер» работали драматург Виктория Костюкевич и режиссер Талгат Баталов. Заранее было заявлено, что главного героя – Юла – на сцене не будет. И это создавало интригу, нагнетало интерес. Как же так, получится ли рассказать о столь ярком человеке, не показав его самого публике? Получилось. Да еще как! Талгат Баталов создал спектакль в стилистике современного театра, динамичный, необычный, временами даже захлестывающий зрителя с головой. Спектакль театра имени Горького – «Ковбой. Король. Великолепный» - это итог совместного творчества драматурга Юрия Гончарова и режиссера Сергея Руденка. Масштабный, красочный, наполненный музыкой и светом, он погружает зрителя в атмосферу Голливуда, знаменитостей, но при этом выполняет свою главную цель: вернуть Юла Бриннера Владивостоку, напомнить о том, какой человек здесь родился и почему мы можем им гордиться. - Меня иногда спрашивают – почему во Владивостоке поставили памятник Юлу, ведь он уехал из города в шесть с половиной лет? – говорит режиссер Сергей Руденок - Почему не поставили памятник Жюлю, его деду, одному из отцов-основателей города? И я отвечаю так: этот памятник - доказательство тому, чего можно достичь, не побоявшись однажды пуститься в путешествие. Мало того, Юл был одним из первых людей, которых можно назвать «человек мира». В нем соединились культуры и города, те страны, в которых он жил. Любовь БЕРЧАНСКАЯ

