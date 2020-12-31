Культурные итоги: пандемии вопреки

Нельзя не упомянуть в этом перечислении совсем недавно начавший работу в музее имени Арсеньева проект «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан». Рассказать не только о поэте, но о поэзии и поэтике, показать историю человека, от которого почти не осталось материального наследия, - задача не из легких, по сути это вызов для создателей экспозиции. Но куратору выставки Александру Бондареву удалось найти необычные ходы, интересные приемы – и зритель, попадая в пространство «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан», словно оказывается внутри стихов, внутри поэзии.