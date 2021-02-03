Обладателями «дальневосточных гектаров» стали почти 89 тысяч человек

«Дальневосточный гектар» показывает практические результаты — граждане декларируют использование земли. За каждой декларацией стоит реальная история освоения земли: люди строят жильё и фермы, развивают туризм и занимаются предпринимательством. Воплощение проектов — лучший пример для тех, кто ещё не взял землю», — рассказал и. о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Александр Логунов.