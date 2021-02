Обладателями «дальневосточных гектаров» стали почти 89 тысяч человек

Как сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участки более 3 лет назад, отчитались об использовании земли — они подали 10434 декларации.

Наиболее активны в декларационной кампании получатели земли в Хабаровском крае, от них поступило 3,1 тысячи деклараций, далее следует Приморье — 2,2 тысячи деклараций, и замыкает тройку лидеров Сахалинская область — 1,5 тысячи деклараций. «Дальневосточный гектар» показывает практические результаты — граждане декларируют использование земли. За каждой декларацией стоит реальная история освоения земли: люди строят жильё и фермы, развивают туризм и занимаются предпринимательством. Воплощение проектов — лучший пример для тех, кто ещё не взял землю», — рассказал и. о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Александр Логунов. Согласно собранной АРЧК статистике по поступившим декларациям, 42% получателей «дальневосточных гектаров» используют свои участки для сельскохозяйственной деятельности, 38% — для индивидуального жилищного строительства, 7% — для развития туризма, 10% — для предпринимательства и 3% — занимаются прочими видами деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная. По данным агентства, наиболее активно для строительства жилья «дальневосточные гектары» используются в Хабаровском крае и Амурской области: такой вид деятельности здесь ведет 44% и 43% получателей земельных участков, подавших декларации в этих регионах соответственно. Это объясняется наличием подходящих для строительства жилья территорий вокруг крупных населенных пунктов. Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия) показали себя как аграрные регионы — в каждом из них подано по 52% деклараций с указанием сельскохозяйственных видов деятельности. Кроме того, высокая фермерская активность отмечается в Приморском крае, где сельское хозяйство задекларировали около половины (48%) направивших отчёт об использовании земли. Наибольшая доля реализующихся туристических проектов зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — 16% и Магаданской области — 15% от общего количества деклараций, поданных в данных регионах. Самый высокий процент реализующихся предпринимательских проектов отмечается в Чукотском автономном округе — 61% и в Магаданской области — 32%. Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли почти 89 тысяч человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter