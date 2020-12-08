Банковские вклады – продукт, знакомый каждому, но таящий свои секреты

Так зачем же держать свои средства в банковских вкладах? Ведь, по распространённому мнению, заработать на таком виде размещения средств не удастся. Да, несомненно, вклады, даже на длительные сроки, не дают сверхдоходов, однако с успехом борются с потерями от инфляции. Если вы, скажем, положите под матрас сто тысяч рублей «на чёрный день», то через год это будут всё те же сто тысяч рублей, но купить на них вы сможете меньше на 4,5%. Это удешевление денег и есть инфляция. Высчитывается она целыми институтами и министерствами на основе цен на определённые товары. Так вот, если ваша сотня тысяч будет лежать не под матрасом, а в банке под 6% годовых, то через год она превратится в сто шесть тысяч, и купить на неё товаров вы сможете даже больше. Но это в том случае, если вы точно знаете, что эти деньги пролежат в течение года без движения. В любом случае, у вас не будет болеть душа о безопасности своих денег. В банк не заберутся воры, чтобы украсть именно ваши деньги. Но, даже если им и удастся похитить какую-то сумму, помните, что все вклады застрахованы. Но это касается только тех банков, которые участвуют в программе страхования вкладов. Именно поэтому, прежде чем отдавать свои кровные, не лишним будет поинтересоваться о наличии у вашего банка такой услуги. Также нужно помнить, что застрахованы только вклады до одного миллиона четырёхсот тысяч рублей. То есть, даже если ваш банк разорится, обанкротится или потеряет лицензию, то государство гарантирует вам вернуть всю сумму, если она не превышает оговоренной выше. Ещё одним несомненным плюсом вклада является возможность накопления. Все мы знаем, как сложно в нынешней финансовой ситуации насобирать средства на значительную покупку или отдых. Для этого существуют специальные вклады с возможностью постоянного пополнения: каждый месяц на них перечисляется определённая сумма из вашей зарплаты. Это может происходить автоматически и совершенно безболезненно, зато через несколько месяцев вы удивитесь тому, какую сумму удалось накопить. Если же вы желаете накопить большую сумму, вложить её в банк и припеваючи жить на проценты всю оставшуюся жизнь, то вклады – это не для вас. Вам нужно обратить внимание на депозиты или специальные предложения для рантье. Но о них мы поговорим в следующий раз.