Банковские вклады – продукт, знакомый каждому, но таящий свои секреты

Как правильно «читать» линейку продуктов финансовых организаций и как правильно выбрать максимально подходящие, разбираемся в сегодняшнем уроке «Школы финансовой грамотности».

К истории вопроса Первыми держателями банковских вкладов и прародителями банковской системы как таковой, считают рыцарей Ордена Тамплиеров. Хотя люди, хранящие деньги других людей или пускающие чужие капиталы в оборот, были и раньше, но именно тамплиеры выстроили целую систему “банковских" филиалов. Сколотив немалое состояние во время первого крестового похода, монахи ордена вдруг смекнули, что их финансы многим не дают покоя и требуют неусыпной вооружённой охраны. А так как рыцари, закалённые в боях, охранять и драться за «металл» умели, то и выстроили они сотни хранилищ по всему свету, даже не пытаясь свозить всё добро в одну кучу. Хранилища эти были большие и хорошо охраняемые, и вполне логично было предложить богачам того времени не тратиться на охрану своего добра, а сдавать его на хранение доблестным рыцарям-монахам. Большим плюсом было то, что сдать деньги можно было в одно хранилище, а получить уже в другом. Этим с радостью пользовались многочисленные паломники, направляющиеся в Иерусалим. Дороги в те времена были длинные, а охочих до чужого добра не меньше, чем сейчас, вот и выходило, что гораздо дешевле и безопаснее воспользоваться услугами «банкиров», чем везти с собой кругленькую сумму. Вполне естественно, что услуги тамплиеров были не бесплатными, но от клиентов отбоя не было. Так как же случилось, что теперь не мы платим банку, отдавая ему свои деньги, а он нам? Ответ прост – конкуренция. Вклады – это не хранение Не смотря на то, что тамплиеры плохо кончили, породив на многие века суеверный страх перед пятницей тринадцатого, их пример банковской деятельности оказался весьма заразителен. Как на дрожжах стали появляться различные структуры, обещающие «хранить и преумножать» чужое как своё. Ну а так как заниматься просто охраной было не так выгодно, как выдавать деньги в долг под проценты, банки стали не просто хранилищами, но и центрами финансовых услуг. Теперь деньги стали нужны самим банкам, ведь для того, чтобы дать в долг, нужно сначала самому где-то эти финансы взять. Вот и начали банки всячески заманивать своих клиентов, чтобы те приносили на хранение свои кровные именно им, а не конкурентам. Сначала снижали плату за охрану, а потом, когда практически все сокровища превратились в деньги, и вовсе стали предлагать доплату за хранение. И чем дольше вы будете хранить свои сбережения, тем больше банк вам за это заплатит. Именно по «длительности хранения» вклады и стали делиться на «срочные» и «до востребования». «Срочный» - не значит быстрый! «Срочный» вклад - вклад на определённый срок, наиболее доходный, и самый любимый банками. Банк открывает вам специальный счёт, на который вы кладёте свои средства, обязуясь не забирать их до тех пор, пока не истечёт срок вклада - как правило, от нескольких месяцев до пяти лет. За всё это время вам начисляются проценты, которые зависят от суммы вложенных денег и от срока вклада. Однако не нужно думать, что вы не сможете забрать все свои деньги до истечения срока. Несмотря на то, что банк очень бы хотел, чтобы вы сдержали данное ему обещание, он всё же не имеет права требовать от вас в точности соблюдать все оговорённые сроки. Ведь, в конце концов, это ваши деньги, просто данные банку на временное хранение. Но будьте готовы к тому, что, если вы захотите вернуть свои средства со «срочного» вклада раньше времени, вы не получите оговоренный процент прибыли. Ваш вклад превратится из «срочного» в «до востребования» и максимальный доход, на который вы сможете рассчитывать, это 0,01% годовых. Однако и такие вклады пользуются популярностью, ведь хранить деньги на специальном счету в Банке гораздо безопасней, чем дома под подушкой. К тому же, этот счёт может быть не привязан к банковской карте, а значит и возможность потерять деньги в результате мошеннических действий тоже стремится к нулю. А есть ли смысл? Так зачем же держать свои средства в банковских вкладах? Ведь, по распространённому мнению, заработать на таком виде размещения средств не удастся. Да, несомненно, вклады, даже на длительные сроки, не дают сверхдоходов, однако с успехом борются с потерями от инфляции. Если вы, скажем, положите под матрас сто тысяч рублей «на чёрный день», то через год это будут всё те же сто тысяч рублей, но купить на них вы сможете меньше на 4,5%. Это удешевление денег и есть инфляция. Высчитывается она целыми институтами и министерствами на основе цен на определённые товары. Так вот, если ваша сотня тысяч будет лежать не под матрасом, а в банке под 6% годовых, то через год она превратится в сто шесть тысяч, и купить на неё товаров вы сможете даже больше. Но это в том случае, если вы точно знаете, что эти деньги пролежат в течение года без движения. В любом случае, у вас не будет болеть душа о безопасности своих денег. В банк не заберутся воры, чтобы украсть именно ваши деньги. Но, даже если им и удастся похитить какую-то сумму, помните, что все вклады застрахованы. Но это касается только тех банков, которые участвуют в программе страхования вкладов. Именно поэтому, прежде чем отдавать свои кровные, не лишним будет поинтересоваться о наличии у вашего банка такой услуги. Также нужно помнить, что застрахованы только вклады до одного миллиона четырёхсот тысяч рублей. То есть, даже если ваш банк разорится, обанкротится или потеряет лицензию, то государство гарантирует вам вернуть всю сумму, если она не превышает оговоренной выше. Ещё одним несомненным плюсом вклада является возможность накопления. Все мы знаем, как сложно в нынешней финансовой ситуации насобирать средства на значительную покупку или отдых. Для этого существуют специальные вклады с возможностью постоянного пополнения: каждый месяц на них перечисляется определённая сумма из вашей зарплаты. Это может происходить автоматически и совершенно безболезненно, зато через несколько месяцев вы удивитесь тому, какую сумму удалось накопить. Если же вы желаете накопить большую сумму, вложить её в банк и припеваючи жить на проценты всю оставшуюся жизнь, то вклады – это не для вас. Вам нужно обратить внимание на депозиты или специальные предложения для рантье. Но о них мы поговорим в следующий раз. Александр Киктенко

