Доходом больше: кому придется платить налоги на вклады в 2021

Меньше месяца осталось до нового финансового года.

Наступающий 2021-й у многих связан с надеждами на победу над пандемией и укреплением экономики, хотя кто-то, наоборот, готовится к ещё более тяжёлым временам и готов потуже затянуть пояса. Но с приходом первого января всех нас, независимо от надежд, ждёт налоговое новшество. С начала следующего года каждый гражданин, имеющий вклад в российских банках, будет обязан уплатить налог с доходов, полученных с таких вкладов. Правда, это касается только тех, чей доход превышает определённый рубеж. Так кому всё-таки придётся платить и сколько? Давайте разбираться вместе. Заплатят только миллионеры? В народе первоапрельский закон N 102-ФЗ от 01.04.2020 прозвали «Налогом на богатство». Многие считают, что тем, у кого на счетах в банках лежит меньше миллиона рублей, налог платить не нужно. Однако это не совсем так. Министерство финансов действительно определило такую сумму, умноженную на ключевую ставку, как не облагаемую налогом базу. Что это значит? В настоящий момент ключевая ставка ЦБ составляет 4,25% . Предположим, что к новому году она не изменится Значит, налог не нужно платить лишь с 42 тысяч 500рублей ( 1 млн. умножить на 4,25%). Со всего, что вы заработаете свыше, придётся уплатить 13%. А попасть под налог вполне можно и с вкладом гораздо меньшим, чем миллион. Скажем, если у гражданина вклад в 800 000 под 8% годовых, его доход за год составит 64 000 рублей. А это на 21 500 рублей больше, чем не облагаемая налогом база. Именно с двадцати одной с половиной тысячи гражданин и заплатит государству тринадцать процентов. Как платить? Глава Минфина ещё 26 марта давал разъяснения по новому закону. «Размер процентов, которые подлежат налогообложению, будет рассчитываться, исходя из процентов, полученных в следующем, то есть в 2021 году. Соответственно, и вопрос уплаты налогов возникнет только по итогам окончания отчетного периода - в 2022 году», - сообщил тогда Антон Силуанов. То есть, раз закон вступает в силу с первого января 2021 года, то и платить мы будем только за доходы, полученные в 2021 году. Соответственно, квитанции из налоговой придут только в 2022-ом. Кстати, как разъяснила налоговая, никаких деклараций подавать не нужно. Банки теперь сами будут подавать все необходимые данные в фискальные органы, и налоги будут начисляться автоматически, так что волноваться, что через пару лет вас обвинят в сокрытии своих доходов, не стоит. В наш цифровой век «спрятаться» от налоговой не удастся. Именно поэтому многие, помня, что закон вступает в силу только в январе, подумывают о том, чтобы досрочно закрыть свои вклады. Вот как это комментирует экономист Александр Киктенко: «Шаг отчаянный, но крайне неумный. Ведь большинство таких вкладов срочные, они рассчитаны на определённый срок. Если же клиент забирает свои деньги раньше, то он, как правило, лишается вообще всякого дохода. Если же депозит оформлен как вклад до востребования, то налог на такие счета не распространяется», - говорит эксперт. Действительно, в разъяснениях Минфина отдельной строкой выделены зарплатные счета и вклады с доходом менее 1%. С таких вложений налог удерживаться не будет, равно как и с эскроу-счетов. А если обмануть? Наши люди, не привыкшие платить проценты с доходов от банковских вкладов, с первого апреля пытаются найти лазейку в новом законе и уклониться от нового налога. И первое, что пришло в горячие головы, - разделить свои крупные вклады на несколько мелких. Однако такой способ не избавит вас от фискальной нагрузки. «Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить их», – пояснил глава Сбербанка Герман Греф. Это значит, что даже если вклады будут открыты в разных банках, информация о них всё равно будет подана в налоговые органы, и налоги будут высчитываться с общего дохода по всем вашим вкладам. Единственным способом, который может уберечь вас от данного налога, можно считать оформление небольших вкладов на своих близких и родственников. Налоговая инспекция пока не учитывает совокупный доход домохозяйства, хотя разговоры об этом уже идут. Но такое разделение средств всегда чревато их потерей. Среди родственников вполне могут оказаться люди, которые не захотят возвращать вам ваши деньги и доход по вкладу. Ведь юридически, если вклад будет оформлен не на вас, эти средства перестанут вам принадлежать. Вам остаётся решать, стоит ли попытка укрыться от налога такого риска. А зачем собственно? Лишь по приблизительным подсчётам, налог на доходы по вкладам может принести в казну государства порядка 110 миллиардов рублей. По данным ЦБ, сейчас на счетах в коммерческих банках наши граждане держат порядка тридцати двух с половиной триллионов рублей. Около одного процента вкладчиков имеют счета, на которых размещены свыше одного миллиона рублей. И до сих пор, в большинстве своём, они не платили налогов со своих доходов на этих вкладах. «По большому счету, этот доход ничем, наверное, не должен отличаться от любых других доходов, которые человек получает, и поэтому, конечно, государство вправе требовать от него уплаты такого же рода налогов», – сказал глава ВТБ Андрей Костин. Однако многие эксперты не спешат соглашаться с такой постановкой вопроса. Несмотря на то, что налог на инвестиционный доход действительно является практически всемирной практикой, в такой фискальной политике можно уследить отголоски двойного налогообложения. «Граждане, получив доход, скажем, на производстве, и уплатив уже НДФЛ при начислении заработной платы, вдруг решили не потратить заработанные деньги, а положить их в банк на депозитный счёт. В итоге они должны будут ещё раз заплатить 13%, если их доход, по мнению государства, станет слишком большим.» - рассуждает независимый экономист Александр Киктенко. – «К тому же, ещё весной Минфин обещал «подшлифовать» закон и освободить от этого налога сбережения пенсионеров, но складывается ощущение, что кто-то решил, что наши старики слишком много зарабатывают на своих сбережениях, и государство желает взять свои 13% и с них», - продолжает экономист. Но, несмотря на все «ЗА» и «ПРОТИВ», закон уже принят и начинает своё действие с первого января 2021 года. Это значит, что с боем курантов мы вступаем в новый финансовый год, в котором нужно следить не только за своими расходами, но и за доходами как реальными, так и потенциальными. Алексей Караев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter