Доходом больше: кому придется платить налоги на вклады в 2021

В народе первоапрельский закон N 102-ФЗ от 01.04.2020 прозвали «Налогом на богатство». Многие считают, что тем, у кого на счетах в банках лежит меньше миллиона рублей, налог платить не нужно. Однако это не совсем так. Министерство финансов действительно определило такую сумму, умноженную на ключевую ставку, как не облагаемую налогом базу. Что это значит? В настоящий момент ключевая ставка ЦБ составляет 4,25% . Предположим, что к новому году она не изменится Значит, налог не нужно платить лишь с 42 тысяч 500рублей ( 1 млн. умножить на 4,25%). Со всего, что вы заработаете свыше, придётся уплатить 13%. А попасть под налог вполне можно и с вкладом гораздо меньшим, чем миллион. Скажем, если у гражданина вклад в 800 000 под 8% годовых, его доход за год составит 64 000 рублей. А это на 21 500 рублей больше, чем не облагаемая налогом база. Именно с двадцати одной с половиной тысячи гражданин и заплатит государству тринадцать процентов.