Коронавирус притормозил развитие промышленности в Приморье

Добыча полезных ископаемых, деревообработка, производство пищевых продуктов — эти отрасли производства по итогам 2020 года могут уйти «в минус». Такие данные опубликовал Приморскстат. Пандемия коронавируса негативно сказалась на промышленности Приморья. Как отмечается в отчете, падение составит порядка 20%.

Весенний локдаун, который затронул все сферы экономики края и последствия которого еще предстоит просчитать, наиболее сильно отразился на трех отраслях промышленного производства — добыча полезных ископаемых, деревообработка, производство пищевых продуктов. В целом, темпы падения производства в регионе с января по ноябрь 2020 года составили 17,3%. По данным на октябрь прошлого года, показатель составил 15,6 процентов. То есть, только за один месяц падение производства ускорилось на чуть менее 2%. Пострадала и добыча полезных ископаемых — в этой отрасли снижение составило 4,1%. Для сравнения традиционно берется тот же временной промежуток, но годом ранее. Пострадала от коронавируса и добыча угля — падение составило 7,1%. Такая отрасль как деревообработка сократила свои объемы на 19%, пищевых продуктов — на 4,6%, обрабатывающие производства — на 23,8%, в том числе производство пищевых продуктов в январе–ноябре 2020 года снизилось на 4,6%, деревообработка — на 19%.

