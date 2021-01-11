Коронавирус притормозил развитие промышленности в Приморье

В целом, темпы падения производства в регионе с января по ноябрь 2020 года составили 17,3%. По данным на октябрь прошлого года, показатель составил 15,6 процентов. То есть, только за один месяц падение производства ускорилось на чуть менее 2%. Пострадала и добыча полезных ископаемых — в этой отрасли снижение составило 4,1%. Для сравнения традиционно берется тот же временной промежуток, но годом ранее. Пострадала от коронавируса и добыча угля — падение составило 7,1%. Такая отрасль как деревообработка сократила свои объемы на 19%, пищевых продуктов — на 4,6%, обрабатывающие производства — на 23,8%, в том числе производство пищевых продуктов в январе–ноябре 2020 года снизилось на 4,6%, деревообработка — на 19%.