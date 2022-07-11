Продукт с уникальными характеристиками производят пчеловоды Приморья

За последние несколько лет в Приморье фиксируют подъём сельского хозяйства и в том числе пчеловодства. Как отмечают в краевом минсельхозе, пасечники сегодня значительно помолодели, теперь это не пенсионеры, а люди за 30 лет. Они всё чаще занимаются не только мёдом, но и осваивают выпуск другой полезной продукции – пыльцы, перги, воска… Развить своё дело им помогает поддержка краевой власти.