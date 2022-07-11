Продукт с уникальными характеристиками производят пчеловоды Приморья

Продукт с уникальными характеристиками производят пчеловоды Приморья

Продукт с уникальными характеристиками производят пчеловоды Приморья

Вчера, 17:52
Экономика
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Продвижению бренда «Приморский мёд» на российский и мировой рынки поможет отраслевая наука. Изучить свойства эндемичных медоносов Уссурийской тайги, уникальные характеристики дальневосточной пчелы и приморского мёда прибыла экспедиция Федерального научного центра пчеловодства

Пчеловоды Приморского края ежегодно производят свыше 6 тысяч тонн полезного продукта. Это почти 60 процентов всего дальневосточного медосбора и больше, чем у признанных медовых регионов – Башкирии и Алтайского края. В эти дни в Приморье работает научная экспедиция из Рязани, её участники, сотрудники Федерального научного центра пчеловодства занимаются изучением медоносной базы края и дальневосточной породы пчелы.

Экспедиция Федерального научного центра пчеловодства первая за последние 30 лет, как сообщают в правительстве края, она направлена на продвижение приморского мёда на российский и мировой рынки.

Приморского мёда так много, что его уже много лет успешно экспортируют в страны Восточной Азии, главным образом, в Китай. Мёд из Приморья пользуется повышенным успехом потому, что пчёлы собирают его с дикорастущих медоносных растений, а не с сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник и рапс, что обычно в европейской части страны. От этого вкус приморского мёда значительно выигрывает.

Главный медонос Приморья — липа. Причём, на территории края известно сразу несколько пород этого дерева, наиболее ценные для производства мёда – липа манчжурская, амурская и липа Таке. Для сохранения лип от масштабных рубок власти Приморья установили «зоны покоя» — таёжные участки, где запрещено вырубать липовые деревья для лесозаготовки.

За последние несколько лет в Приморье фиксируют подъём сельского хозяйства и в том числе пчеловодства. Как отмечают в краевом минсельхозе, пасечники сегодня значительно помолодели, теперь это не пенсионеры, а люди за 30 лет. Они всё чаще занимаются не только мёдом, но и осваивают выпуск другой полезной продукции – пыльцы, перги, воска… Развить своё дело им помогает поддержка краевой власти.

Сегодня в Приморском крае насчитывается шесть с половиной тысяч пчеловодов. В этом году они планируют собрать не менее семи тысяч тонн экологически чистого таежного мёда.

Пример приморцев подвигает и других дальневосточников заняться сладким делом. Второе место по объёмам производства мёда после Приморья занимает Еврейская автономная область – здесь в посёлке Бира ещё в советские годы работал пчелосовхоз, имевший самое большое количество пчелосемей. Промышленное производство мёда пробуют развивать и на Камчатке. Как уверяют учёные, производимый на полуострове мёд не вызывает аллергию.

Сюжеты:
Приморский край
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