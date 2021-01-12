Национальная платёжная система МИР вновь стала не обязательной

Напомним, что согласно данному закону, принятому ещё в 2011 году, все пенсионные и социальные выплаты должны зачисляться исключительно на карты национальной платёжной системы. У коммерческих банков было 9 лет на то, чтобы обеспечить всех своих клиентов-пенсионеров картами МИР. С первого января 2021 года к тем кредитным организациям, которые не успели этого сделать, ЦБ обещал применить санкции. Но сроки вновь сдвинули. Как разъясняет регулятор, данные послабления были введены в связи с пандемией covid19. Банкам рекомендовано перейти при общении с пенсионерами на дистанционную работу.