Национальная платёжная система МИР вновь стала не обязательной

Коммерческие банки вздохнули с облегчением. ЦБ опять передвинул сроки обязательных санкций за перечисление социальных и пенсионных выплат на карты, не принадлежащие национальной платёжной системе МИР.

Как следует из информационного письма регулятора, наказание за нарушение пункта 2 части 5 статьи 30.5 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» не будет применятся до 1 июля 2021 года. Напомним, что согласно данному закону, принятому ещё в 2011 году, все пенсионные и социальные выплаты должны зачисляться исключительно на карты национальной платёжной системы. У коммерческих банков было 9 лет на то, чтобы обеспечить всех своих клиентов-пенсионеров картами МИР. С первого января 2021 года к тем кредитным организациям, которые не успели этого сделать, ЦБ обещал применить санкции. Но сроки вновь сдвинули. Как разъясняет регулятор, данные послабления были введены в связи с пандемией covid19. Банкам рекомендовано перейти при общении с пенсионерами на дистанционную работу. «Рекомендуется организовать дистанционное взаимодействие с клиентами - физическими лицами, получающими указанные выплаты на платежные карты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности», - говорится в обращении Банка России. Кроме того, получателям социальных выплат и пенсий на карту МИР у которой истекает срок использования, до 1 июля 2021 года не нужно идти в банк и получать новую карту. ЦБ настоятельно порекомендовал кредитным организациям не «гонять» пенсионеров в свои офисы, подвергая тем самым их риску заражения коронавирусом. «В случае истечения срока действия платежных карт у клиентов - физических лиц, получающих пенсионные выплаты, обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения указанными клиентами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия», - говорится в обращении в письме, подписанном первым заместителем Председателя Банка России Ольгой Скоробогатовой. Обращаем ваше внимание на то, что данные послабления касаются только карт МИР. Карты иностранных платёжных систем, таких, например, как Visa и Mastercard, при истечении срока эксплуатации требуют обязательной замены. Напомним, что национальная платёжная система МИР была создана для обеспечения финансовой безопасности страны. С 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через Национальную систему платёжных карт — оператора платёжной системы «Мир». Законодательно установленной целью создания национальной системы платежных карт является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter