Олег Кожемяко провел встречу с работниками «Сухого порта» в Артеме

Транспортно-логистический центр «Сухой Порт» в Артеме обзаведется новым терминалом для охлажденной продукции. После встречи с работниками предприятия, губернатор Приморья Олег Кожемяко ознакомился с проектной документацией строящегося объекта и оценил перспективность проекта.

«Новый современный терминал – это перспективы развития на многие годы как для предприятия, его сотрудников, так и для территории Артема. Мы поддерживаем такие инвестиционные проекты, которые понятны людям, они вызывают уважение», — отметил Олег Кожемяко. Уже завершенный на 60% процентов проект губернатору представил президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов. Новый терминал охлажденной продукции АО «Далькомхолод» будет практически полностью роботизирован, что для Приморья в новинку. Фото: Александр Дедов Строительство стартовало в апреле 2021 года и должно закончиться в сентябре. Терминал на 6 тысяч тонн уже обзавелся каркасом и теперь идут работы по внутренней отделке здания. Перед тем как осмотреть первую очередь строительства терминала Олег Кожемяко пообщался с сотрудниками предприятия и ответил на волнующие их вопросы. Губернатор обсудил с работниками «Сухого Порта» газификацию и благоустройство города, ремонт дорог и даже вакцинацию. Кстати, именно в «Сухом Порте» хранилась одна из первых партий вакцины от коронавируса для Приморского края.

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