Остров Русский ждут грандиозные перемены?

Отнесение территории о. Русского, который находится в ведении Владивостока, к федеральным землям всерьез рассматривается властями.

На этом настаивают дальневосточный полпред Юрий Трутнев, который может в таком варианте значительно нарастить свой политический вес, а также эксперты Совбеза, поддержанные РАН. «Они оценивают самостоятельное, свободное от региональных проблем развитие острова как возможность создать улучшенный аналог калифорнийской „Кремниевой долины“ или громадных китайских технопарков», — сообщает Telegram-канал «Незыгарь». В качестве аргументов канал приводит тот факт, что о. Русский имеет значительный задел и преимущество перед аналогичными дальневосточными территориями в виде правительственной Концепции развития острова на 2019–2021 годы. В федеральном бюджете предусмотрены соответствующие статьи расходов, в том числе и по линии национальных целей. Кроме того, инфраструктура острова достаточно развита и включает современные инженерные коммуникации, плотную логистически дорожную сеть и энергетическую базу, позволяющую быстро нарастить производственные и исследовательские мощности. «На острове расположены крупнейший федеральный Дальневосточный университет, а также научно-образовательный комплекс РАН „Дальневосточный океанариум“. На базе ДВФУ проводится ежегодный Восточный экономический форум. На Русском действуют три стимулирующих экономических режима — „Свободный порт Владивосток“, „Инновационный научно-технологический центр“ и „Специальный административный район“, создающие беспрецедентно льготные условия для зарубежных инвесторов», — отмечают специалисты. Эксперты уверены: совокупность этих факторов позволит реализовать важнейшее преимущество острова — благоприятное географическое положение в АТР, который является предметом и объектом геополитических устремлений США, Китая и Японии. «Офшор с громадным научно-технологическим потенциалом на географическом стыке Китая, Японии и Южной Кореи должен стать точкой сборки и исследовательской лабораторией для крупнейших корпораций мирового уровня. Опыт создания инновационного центра нового типа на острове станет основой для формирования „ядер технологического прорыва“ в других регионах России», — высказывают свое мнение аналитики. Однако, как пишет канал, против придания острову статуса федеральной территории активно возражают некие местные кланы.

