Остров Русский ждут грандиозные перемены?

В качестве аргументов канал приводит тот факт, что о. Русский имеет значительный задел и преимущество перед аналогичными дальневосточными территориями в виде правительственной Концепции развития острова на 2019–2021 годы. В федеральном бюджете предусмотрены соответствующие статьи расходов, в том числе и по линии национальных целей. Кроме того, инфраструктура острова достаточно развита и включает современные инженерные коммуникации, плотную логистически дорожную сеть и энергетическую базу, позволяющую быстро нарастить производственные и исследовательские мощности.