Транспорт и торговля стали лидерами по показателям ВРП в Приморье

Транспорт и торговля стали лидерами по показателям ВРП в Приморье

Сегодня, 11:35ЭкономикаФото: primorsky.ru
Приморскстат опубликовал статистику по объёму и структуре валового регионального продукта (ВРП) за 2018–2019 годы. Лидером по удельному весу в ВРП Приморья стала сфера транспортировки и хранения, её доля — 18,4%.

В краевой службе государственной статистики сообщили, что объем ВРП Приморского края в 2018 году составил почти 965,5 миллиардов рублей. К 2019 году ВРП вырос на 5% и составил около 1,067 триллиона рублей.

В структуре ВРП Приморья наибольший удельный вес имеет сфера «транспортировка и хранение» — в общем объёме ВРП она составила 18,4% или более 196 миллиардов рублей (+17,2 миллиарда рублей за год).

На втором месте — «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов» — в 2019 году доля объёма в ВРП Приморья составила 15,9% или почти 170 миллиардов рублей (+3,5% в объеме средств за год).

В списке лидеров также «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение». На него в 2019 году пришлось 12,2% в структуре ВРП — 130,7 миллиарда рублей.

На 4,9% вырос за год объем по статье «деятельность по операциям с недвижимым имуществом». В структуре ВРП на эту сферу пришлось в 2019 году 11,3% или 120,3 миллиарда рублей.

Обрабатывающие производства заняли 9,2% ВРП (более 98,6 миллиарда рублей). По словам специалистов, в 2019 году этот сектор стал лидером по динамике развития: по отношению к 2018 году прирост денежных средств составил 25,2%.

Значительный удельный вес в структуре ВРП Приморья имеют сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — за год прирост 5,5%, в структуре валового регионального продукта ему принадлежит 7,3% — более 77,6 миллиарда рублей.

4,7% — доля в структуре ВРП «деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» — более 50,5 миллиарда в 2019 году.

Строительный сектор принес 6,3% прироста –удельный вес в структуре ВРП составил 4,4% или 46,7 миллиарда рублей.

Прирост в 19,9% зафиксирован в секторе профессиональной, научной и технической деятельности, доля этого сектора в ВРП-2019 — 2,5% или 26,7 миллиарда рублей.

Вид деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» занимает 2,2% в структуре ВРП — около 23,3 миллиарда рублей и 0,5% прироста по сравнению с 2018 годом.

На 3,6% в объеме денежных средств поднялся за год сектор информации и связи — более 21,2 миллиарда рублей, 2% от общего объема ВРП.

Сюжеты:
Приморский край
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