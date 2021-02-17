На острове Русском появился третий резидент

«В специальном административном районе на острове Русском в Приморском крае у нас зарегистрировано три участника — это компании „Финвижн Холдингс“, „Доналинк“ и „СУЭК ЛТД“. „Финвижн Холдингс“ вообще стала первой компанией в России, кто осуществил редомициляцию (перерегистрацию): 3 августа 2018 года был принят закон, а уже 11 сентября того же года компания была зарегистрирована в России. „Финвижн Холдингс“ и „Доналинк“ уже полностью исполнили свои обязательства по осуществлению инвестиций в общем объеме более 108 млн рублей (в том числе 58 млн рублей в качестве капитальных вложений) и в настоящее время осуществляют свою деятельность», — рассказал Павел Шейка.