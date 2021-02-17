На острове Русском появился третий резидент

На острове Русском появился третий резидент

Сегодня, 15:38ЭкономикаPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Очередей из инвесторов, желающих стать резидентами САР во Владивостоке, нет
Дочернее предприятие СУЭК — «СУЭК ЛТД» стало третьим резидентом специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке.

Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель директора департамента резидентской политики Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Павел Шейка.

СУЭК — крупнейшая угольная компания России, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России.

«В специальном административном районе на острове Русском в Приморском крае у нас зарегистрировано три участника — это компании „Финвижн Холдингс“, „Доналинк“ и „СУЭК ЛТД“. „Финвижн Холдингс“ вообще стала первой компанией в России, кто осуществил редомициляцию (перерегистрацию): 3 августа 2018 года был принят закон, а уже 11 сентября того же года компания была зарегистрирована в России. „Финвижн Холдингс“ и „Доналинк“ уже полностью исполнили свои обязательства по осуществлению инвестиций в общем объеме более 108 млн рублей (в том числе 58 млн рублей в качестве капитальных вложений) и в настоящее время осуществляют свою деятельность», — рассказал Павел Шейка.

Он отметил, что на Восточном экономическом форуме в 2019 году компания «Финвижн Холдингс» заключила с КРДВ соглашение о намерении создать на острове Русском IT-парк, который находится в прединвестиционной стадии: ведется разработка концепции проекта, разработка архитектурного решения.

Режим действует во Владивостоке и Калининграде с августа 2018 года, но во Владивосток до недавнего времени удалось привлечь только Finvision Holdings Ltd., оказывающую финансовые услуги по 10 направлениям деятельности, и ООО Международная компания «Доналинк», учредителем которого является MCC HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED и которое занимается предоставлением займов и прочих видов кредита, вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний, а также эмиссионной деятельностью.

Теперь на о. Русском зарегистрированы три компании.

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