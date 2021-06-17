Из Венгрии в Приморье завезли почти 200 голштинов

На молочную ферму предприятия «Раковское» в Уссурийске завезли молодых нетелей голштинской породы. Каждая корова будет давать десять тонн молока в год, обеспечивая продовольственную безопасность Приморья, сообщили в краевом правительстве.

По словам специалистов регионального министерства сельского хозяйства, 195 племенных голштинов отлично перенесли девятичасовой перелет из Будапешта во Владивосток. Специализированным транспортом животных перевезли до молочной фермы ООО «Раковское» в Уссурийске. «Генетическая продуктивность завезенных животных составляет 10 тонн молока в год на каждую корову. Такие объемы помогут внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей края», — рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц. Бронц добавил, что 60% понесенных затрат на скот предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета. В данный момент на ферме ООО «Раковское» содержатся 1 240 голов крупного рогатого скота, в том числе 560 коров. Надой на одну корову — более 9,1 тонны молока, что является одним из самых высоких показателей в крае. Стоит отметить, что на сегодняшний день обеспеченность собственным молоком жителей Приморского края составляет 20%, поэтому развитие молочного животноводство является одной из ключевых задач Правительства региона.

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