Из Венгрии в Приморье завезли почти 200 голштинов

Из Венгрии в Приморье завезли почти 200 голштинов
Из Венгрии в Приморье завезли почти 200 голштинов
Сегодня, 16:44ЭкономикаФото: primorsky.ru
На молочную ферму предприятия «Раковское» в Уссурийске завезли молодых нетелей голштинской породы. Каждая корова будет давать десять тонн молока в год, обеспечивая продовольственную безопасность Приморья, сообщили в краевом правительстве.

По словам специалистов регионального министерства сельского хозяйства, 195 племенных голштинов отлично перенесли девятичасовой перелет из Будапешта во Владивосток.

Специализированным транспортом животных перевезли до молочной фермы ООО «Раковское» в Уссурийске.

«Генетическая продуктивность завезенных животных составляет 10 тонн молока в год на каждую корову. Такие объемы помогут внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей края», — рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

Бронц добавил, что 60% понесенных затрат на скот предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета.

В данный момент на ферме ООО «Раковское» содержатся 1 240 голов крупного рогатого скота, в том числе 560 коров. Надой на одну корову — более 9,1 тонны молока, что является одним из самых высоких показателей в крае.

Стоит отметить, что на сегодняшний день обеспеченность собственным молоком жителей Приморского края составляет 20%, поэтому развитие молочного животноводство является одной из ключевых задач Правительства региона.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоксельское хозяйствоживотные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы