Кредитная поддержка промышленных предприятий в 2021 году

100 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Приморского края на выделение в качестве субсидии региональному фонду развития промышленности.

Эти деньги планируют направить на кредитование промышленных предприятий региона на льготных условиях. В министерстве промышленности и торговли Приморского края уточнили, что в минувшем октябре заключено соглашение между федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) и Микрокредитной компанией «Фонд развития промышленности и предпринимательства Приморского края» о совместном финансировании промышленных проектов. Это соглашение позволит фондам предоставлять предприятиям края совместные федерально-региональные займы в рамках программ Фонда развития промышленности «Комплектующие изделия», «Проекты развития» и «Повышение производительности труда». «Промышленные предприятия Приморского края получат возможность привлечь для реализации проектов промышленной модернизации льготные кредиты под один процент, три процента и пять процентов годовых сроком до пяти лет на сумму от двадцати до ста миллионов рублей. Доля федерального Фонда развития промышленности в займе может составлять до семидесяти процентов, при этом не менее тридцати процентов должно приходиться на региональный Фонд развития промышленности и предпринимательства Приморья», – рассказали в ведомстве. Глава минпромторга края Сергей КАЛИТИН подчеркнул, что Фонд развития промышленности и предпринимательства Приморья начнёт предоставлять льготные займы в 2021 году. При этом промышленные и производственные предприятия Приморья, относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса, могут уже сейчас воспользоваться финансовой поддержкой в виде льготных микрозаймов на сумму до 5 миллионов рублей по программе микрозайм «Производственный». С помощью заёмных средств можно пополнить оборотные средства, внести первый взнос по договору лизинга, выплатить налоги или заработную плату. Также полученные средства можно направить на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию или реконструкцию основных средств. «Для проектов из моногородов, которые можно отнести к числу приоритетных, процентная ставка составляет 2,12% годовых, при наличии полного залогового обеспечения. В остальных случаях ставка будет равняться 3% годовых», – уточнила руководитель Фонда развития промышленности Елена КАРИОНОВА. Получить консультацию по займу «Производственный» можно по телефону: 8 (423) 280-98-70, либо письмом по электронной почте: info@mfoprim.ru. Также в краевом правительстве напоминают, что с начала года Микрокредитная компания «Фонд развития промышленности и предпринимательства Приморского края», учреждённая в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», выдала приморским предпринимателям 257 микрозаймов на общую сумму более 240 миллионов рублей. В том числе по антикризисным программам по сниженной ставке от 0,5% годовых предоставлено 93 микрозаймов на общую сумму более 140 миллионов рублей.

