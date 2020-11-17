Кредитная поддержка промышленных предприятий в 2021 году

«Промышленные предприятия Приморского края получат возможность привлечь для реализации проектов промышленной модернизации льготные кредиты под один процент, три процента и пять процентов годовых сроком до пяти лет на сумму от двадцати до ста миллионов рублей. Доля федерального Фонда развития промышленности в займе может составлять до семидесяти процентов, при этом не менее тридцати процентов должно приходиться на региональный Фонд развития промышленности и предпринимательства Приморья», – рассказали в ведомстве.