Наталья Набойченко: «Проект по повышению производительности труда позитивно отразится на развитии производства»

– Можно говорить не условно – плюсов для тех, кто участвует в проекте, много. В частности, мы бесплатно предлагаем предприятиям помощь, благодаря которой они могут улучшать условия труда своих сотрудников. Речь идет о использовании принципов бережливого производство. О нем много говорят последнее время и это далеко не случайно. Крайне эффективные технологии, которые позволяют исключать лишние операции, делать работу проще и понятней. Кроме того, можно в два раза снизить время, которое затрачивается на производственные процессы. Да и получается распределить нагрузку равномерно на все оборудование предприятия и между всеми сотрудниками. Грамотное использование технологии дает возможность сократить запасы на 50% и уменьшить объем партий примерно в четыре раза. Благодаря всему вышеперечисленному происходит оптимизация процессов производства, а оборудование и потенциал сотрудников используется на полную мощность.