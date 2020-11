Наталья Набойченко: «Проект по повышению производительности труда позитивно отразится на развитии производства»

Способы повысить производительность труда и снизить издержки одни из наиболее востребованных в бизнесе.

Каждый грамотный руководитель предприятия ищет, каким образом можно улучшить условия труда своих сотрудников, а так же уменьшить затраты на производственный процесс. Помочь в поиске ответа на эти вопросы может национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» – уже 20 предприятий региона заявили о своем желании принять в нем участие. «Обкатка» технологий будет продолжаться до 2024 года. Всего же в проекте примут участие 117 приморских компаний. О том, какие преимущества проекта, кто может принять в нем участие и как идет реализация государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» «Золотому Рогу» рассказала министр экономического развития края Наталья Набойченко. – Наталья Борисовна, давайте остановимся чуть подробнее о том, что получают участники проекта, какие бонусы, условно говоря? – Можно говорить не условно – плюсов для тех, кто участвует в проекте, много. В частности, мы бесплатно предлагаем предприятиям помощь, благодаря которой они могут улучшать условия труда своих сотрудников. Речь идет о использовании принципов бережливого производство. О нем много говорят последнее время и это далеко не случайно. Крайне эффективные технологии, которые позволяют исключать лишние операции, делать работу проще и понятней. Кроме того, можно в два раза снизить время, которое затрачивается на производственные процессы. Да и получается распределить нагрузку равномерно на все оборудование предприятия и между всеми сотрудниками. Грамотное использование технологии дает возможность сократить запасы на 50% и уменьшить объем партий примерно в четыре раза. Благодаря всему вышеперечисленному происходит оптимизация процессов производства, а оборудование и потенциал сотрудников используется на полную мощность. – Одни сплошные плюсы. Какова конечная цель? – Повысить финансовые показатели предприятия. Это естественно. И произойти должно за счет роста производительности труда каждого сотрудника. А те средства, которые, скажем так, высвободятся за счет оптимизации процессов, руководители смогут направить на обучение персонала, увеличение заработных плат, расширение производства. Неизменно это повлечет за собой и рост налоговых отчислений, являющихся базой для развития всей социальной сферы региона. – Наталья Борисовна, это все очень прекрасно звучит. Но с помощью чего можно оптимизировать производство? Будет издана какая-то, скажем так, брошюра? – Кто нам запрещает использоваться лучшие примеры из мировой практики? А чтобы у предпринимателей было понимание, как и что надо делать, в Приморье им на помощь приходят эксперты центров компетенций. У нас в крае работают несколько специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК), также на базе центра «Мой бизнес» создан Региональный центр компетенций (РЦК). Эти структуры организованы специально для того, чтобы помогать компаниям разработать план действий по совершенствованию работы предприятия. – Допустим, я предприниматель и принимаю участие в программе. На что мне надо обратить внимание? – В первую очередь, заняться устранением потерь. Это «сердце» бережливого производства. В понятие «потери» входит: перепроизводство, ожидание, лишняя транспортировка, излишняя обработка, выпуск дефектной продукции, запасы, лишние движения людей во время рабочих операций. Это такой, начальный курс «экономики предприятия». И именно поэтому с поиска потерь начинается работа экспертов ФЦК и РЦК на производстве. Далее создается карта потока создания ценности. Она дает возможность сразу увидеть узкие места и выявить все непроизводительные затраты и процессы, разработать план улучшений. Все это позволяет увидеть реальный поток ценности итогового продукта для потребителя – от стадии закупки сырья до готовой продукции и ее хранения. – Наталья Борисовна, а много ли приморских предприятий уже участвуют в проекте? – О своем желании уже заявили порядка 20 предприятий Приморского края. То есть, даже не просто заявили, а уже работают по всем обозначенным параметрам и решают задачи. О определенных результатах могут говорить руководители таких компаний, как Находкинский СРЗ, Ливадицский РСЗ. А вообще, количество тех, кто хочет участвовать, только растет. И чтобы максимально оперативно отвечать на запросы бизнеса, правительство края сформировало Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Благодаря методикам ФЦК, сотрудники регионального центра проходят обучение и стажировку на предприятиях. Далее сотрудники РЦК могут самостоятельно, совместно с руководителями предприятий, создавать потоки-образцы и обучать сотрудников на площадке «Фабрики процессов» и на производственных площадках. Эксперты ФЦК содействуют в работе и оказывают помощь региональному центру компетенций. Это необходимо для тиражирования накопленного опыта в Приморском крае. – Допустим, я еще сомневаюсь, принимать ли участие. Какие основные преимущества в организации производства я получу? – Мы ставим перед собой задачу – помочь компаниям увеличить мощности и научить их по-другому смотреть на производство. Каждая компания в мире и в Приморье, в частности, уникальна. Конечно, есть стандартные процессы, которые лежат в основе того или иного производства, от этого никуда не деться, но процессы могут сильно отличаться. И именно поэтому мы с каждым участником работаем адресно – после вступления компании в нацпроект три первых месяца взаимодействуем практически еженедельно. Эксперты помогают формировать систему методической и организационной поддержки повышения производительности труда, создавать образцы, разрабатывать ИТ-платформы, обучать инструментам бережливого производства и готовить внутренних тренеров. Важной частью нацпроекта является поддержка занятости. Мы помогаем сотрудникам повышать квалификацию, учим их не только принципам бережливого производства, но и совершенствуем их навыки. В итоге получается, что наша работа с предприятием имеет большой системный эффект. Оно получает не только увеличение производственных мощностей и обученные кадры, но и новые возможности. – Каждый нацпроект имеет целевые показатели. Каковы здесь? – Если говорить о главном показателе, то он один – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Однако те, кто уже принимает участие в программе, ставят перед собой цель повысить производительность труда на 30% по итогам трех лет участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». – Есть ли какие-то льготы для участников? – Если будут выполнены определенные условия на ранних этапах участия, то вполне можно обратиться в Фонд развития промышленности за займом по программе «Повышение производительности труда» по 1% годовых на развитие производства. – И последнее. Как стать участником нацпроекта? – В качестве обязательных прописаны ряд требований. Первое и главное, это то, что выручка предприятия должна составлять от 40 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Кроме того, предприятие должно относиться к одной из следующих отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Требования достаточно простые и понятные. Затем необходимо пройти регистрацию на сайте Производительность.рф и подать заявку на участие. Консультационную поддержку и инструкции по дальнейшим действиям можно получить в министерстве экономического развития Приморского края по телефону: 8 (423) 220-92-24, и в Региональном центре компетенций Приморского края по телефонам: 8-964-434-48-01 или 8-964-431-92-88.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter