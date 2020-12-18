Путин прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей

Если обратиться к динамике, демонстрирующей изменения оплаты на рынке труда, то, по данным Приморсктата, среднемесячная начисленная зарплата в Приморье в 2018 году была на уровне 42199,4 руб. (ее рост к 2017 году составил 10,9%), в 2019 году — 46866,5 руб. (+11,1% к 2018 году). За три квартала 2020 года номинальная или начисленная зарплата оказалась равна 46866,5 руб. + 6,6% к аналогичному периоду прошлого года.