Путин прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря объяснил, почему учитель и уборщица, трудясь в одной сельской школе могут получать одинаковую зарплату.

Глава государства отметил, что власти приняли решение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть больше прожиточного минимума (ПМ). Таким образом, шкалу сдвинули. В итоге уборщица в школе в настоящее время не может получать меньше. Увеличение зарплат у представителей других профессий, где зарплата была равна или выше МРОТ, так и не произошло. Владимир Путин, заметил, что проблема существует, но решить ее моментально пока не удалось из-за бюджетных ограничений, но над ней будут работать . Минимальную оплату труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) сегодня действительно часто противопоставляют друг другу. Так, в Приморье в III квартале 2020 года МРОТ равен для трудоспособного населения — 14 764 рубля; в это время прожиточный минимум составляет 13 939 рублей. Если обратиться к динамике, демонстрирующей изменения оплаты на рынке труда, то, по данным Приморсктата, среднемесячная начисленная зарплата в Приморье в 2018 году была на уровне 42199,4 руб. (ее рост к 2017 году составил 10,9%), в 2019 году — 46866,5 руб. (+11,1% к 2018 году). За три квартала 2020 года номинальная или начисленная зарплата оказалась равна 46866,5 руб. + 6,6% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее оплачиваемые в Приморье специалисты работают по-прежнему в рыбодобывающей отрасли, здесь средний уровень зарплат по итогам 9 месяцев нынешнего года сформировался на уровне 76675,3 руб., в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 70831 руб., а также производства электрического оборудования — 68073,2 руб. Средняя начисленная зарплата работников образования (в том числе в бизнес-структурах) в 2019 году была равна 48429,9 руб. По итогам девяти месяцев нынешнего года стала равной 39194,6 руб. Труд медицинских работников (включая частную медицинскую практику) оплачивался в среднем на уровне 55056,57 руб. в 2019 году и приблизился к 51631,9 руб. по итогам третьего квартала уходящего 2020 года. (https://primstat.gks.ru/folder/27631)

