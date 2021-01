К созданию инновационного научно-технологического кластера на о. Русском привлекут японцев

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки обсудили основные направления международной кооперации в дальневосточном и арктическом регионах.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Минвостокразвития, на фоне пандемии объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Японией снижается. В январе-ноябре 2020 года он составил $5,2 млрд - это на 22,6% ниже аналогичных показателей 2019 г. На данный момент японские инвесторы принимают участие в одиннадцати проектах объемом $181 млн на территориях опережающего развития и свободного порта, созданных на Дальнем Востоке. В прошлом году при участии японских компаний заключен крупный экспортный контракт - в декабре минувшего года Группа ЕСН и Marubeni Corporation подписали off-take контракт на поставку 500 тыс. т метанола в год с завода, расположенного в г. Сковородино Амурской области. Однако, несмотря на определенный прогресс, пока потенциал российско-японского экономического партнерства реализован не в полной мере. Концепция, предложенная японской стороной, направлена на активизацию торгово-экономического сотрудничества и предполагает расширение взаимодействия сразу в нескольких направлениях: таких, как энергетика, логистика, рыбоперерабатывающая промышленность, портовая и транспортная инфраструктура, городская среда, туризм. Особое внимание уделено развитию экспортно-ориентированных сельскохозяйственных проектов. В частности, Япония заинтересована в поставках с Дальнего Востока сои, кукурузы и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и переработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука. Также японская сторона намерена активно участвовать в развитии Северного морского пути. По словам господина Кодзуки, логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов. Японские компании уже перевозят СПГ по Севморпути с использованием танкеров-газовозов. Досье «ЗР» С 2019 г. консорциум Mitsui и Jogmec участвует в проекте «Арктик СПГ 2» по производству СПГ. Общая мощность 3-х линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Планируемый объем японских инвестиций в проект - 3 млрд долларов. Пуск первой линии запланирован на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023 – 2025 гг. Японская сторона приветствовала российские проекты, направленные на снижение парниковых выбросов в атмосферу, а также на использование зеленой энергетики в Арктике. Господин Кодзуки особо отметил совместный российско-японский проект (РусГидро, NEDO, Такаоко Токо и «Мицуи») по созданию уникального ветродизельного комплекса в арктическом поселке Тикси (Якутия). Алексей Чекунков поддержал высокую значимость сотрудничества в данной области, а также отметил среди перспективных направлений взаимодействия в области водородной энергетики. Как подчеркнул министр, государственным приоритетом на Дальнем Востоке и в Арктике является повышение качества жизни людей. Поэтому Россия, безусловно, заинтересована в торгово-экономическом и технологическом сотрудничестве, направленном, прежде всего, на решение этой задачи. Это касается как поддержки инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места, так и активного использования эффективных технологических решений, внедрения и тиражирования технологий альтернативной энергетики. В частности, по словам Алексея Чекункова, на Дальнем Востоке крайне востребован японский опыт и передовые технологии деревянного домостроения. Перспективными направлениями сотрудничества в регионе является создание новых объектов транспортной инфраструктуры - в частности, морских портов. «Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта - в том числе, в рыбоперерабатыващей промышленности. Сейчас имеется уникальная возможность совместно создать новые торговые контрактные цепочки», - отметил он. В числе перспективных направлений российско-японского сотрудничества в Арктике – запуск регулярной контейнерной линии на СМП. Кроме того, глава Минвостокразвития пригласил японские компании и японское научное сообщество к участию в создании инновационного научно-технологического кластера на о. Русский в Приморье, подчеркнув важность развития науки и технологий как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. Стороны договорились продолжить обсуждение основных направлений российско-японского сотрудничества на регулярной основе в формате бизнес-диалога - площадки для регулярных встреч крупного бизнеса двух стран, а также разработать и согласовать дорожную карту реализации концепции сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.

