Пришел, увидел, победил: участие в госзакупках вместе с ПСБ - удобный и понятный механизм

Все больше субъектов малого и среднего предпринимательства считают перспективным участие в государственных и муниципальных закупках. Государственные структуры сегодня – это крупнейший потребитель товаров и услуг в стране, а значит, что именно участие в закупках может стать крупнейшим источником прибыли для компании.

Для этого важно не только соответствовать требованиям конкурсной документации, но и выбрать в качестве партнера крупный и надежный банк. Шаг 1: изучаем правила Подавляющее большинство участников госзакупок работает в рамках федерального закона №44, который строго регламентирует правила работы и критерии определения победителя (поставщика товара или услуги). Закон распространяется на закупки всех госзаказчиков и регулирует все этапы сделки. Отступление от правил грозит заказчикам штрафами и отменой уже состоявшихся закупок, а предпринимателям — попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. При этом победитель может быть уверен, что контракт с ним будет заключен, а выполненные работы и поставленные товары — оплачены. Поэтому небольшие компании и те, кто лишь начинает работать в сфере госзакупок, как правило, больше интересуются именно закупками по 44-ФЗ. Более опытные компании работают в рамках федерального закона №223, который открывает доступ к закупкам крупных государственных корпораций и так называемых «естественных монополий». Такие организации сами определяют «правила игры», то есть разрабатывают собственное положение о закупках, которым регламентируются требования к участникам и способы определения поставщика. Важно, что в обеих схемах закупок государством установлена квота для предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, не менее 15% всех закупок в рамках ФЗ-44 госзаказчики обязаны проводить у субъектов малого предпринимательства и некоммерческих социально-ориентированных организаций. У заказчиков, работающих в рамках федерального закона №223, годовой объем закупок у субъектов МСП должен составлять не менее 20% совокупного годового объема договоров. Это открывает огромные возможности даже перед небольшими и недавно созданными компаниями, которым важно зарекомендовать себя как надежного партнера, ответственного производителя или поставщика товара или услуги. Шаг 2: открываем спецсчет Если ваша компания намерена попробовать себя в качестве поставщика товаров или услуг для государственной структуры, то сначала необходимо выполнить несколько несложных процедур. Ключевая из них – это открытие специального счета, который будет использоваться для внесения денежных средств для обеспечения заявки на участие в торгах, а также для проведения иных операций, таких как блокировка и разблокировка площадкой денежных средств, перечисление средств площадке или заказчику. В Промсвязьбанке – универсальном банке, который входит в 10 крупнейших банков России, – спецсчет для участника госзакупок откроют бесплатно, а при необходимости еще и помогут оформить комплект документов для открытия такого счета. Перечень документов представлен на официальном сайте Банка https://www.psbank.ru/Goz/Docs_OpenAccount, а консультацию можно получить в любое время по телефону 8 800 333 25 50, а также в рабочее время по номеру +7 423 243-08-67. Само открытие счета также не потребует личного визита представителя компании в банк. Специалисты банка советуют участникам госзакупок не откладывать открытие специального счета на последний отведенный конкурсной документацией день, так как в редких случаях могут возникнуть вопросы по поводу комплектности документов для открытия спецсчета. Комиссия за блокировку и разблокировку площадкой средств, находящихся на спецсчете, не взимается. При этом находящиеся на нем деньги продолжают работать на компанию – на остаток средств на спецсчете может быть начислено до 4% годовых в рублях в зависимости от суммы остатка. Добавим, что электронная подпись для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ клиентам ПСБ оформляется также бесплатно. Шаг 3: одерживаем победу Имея огромный опыт взаимодействия со всеми сторонами в сфере госзакупок, ПСБ имеет отлаженный обмен информацией с электронными площадками и участниками закупок. Благодаря этому, после открытия спецсчета участник закупки может быть уверен в том, что средства для обеспечения заявки будут своевременно перечислены на счет, который укажет заказчик, а после подведения итогов – возвращены обратно. Электронная площадка самостоятельно может зарезервировать на счете денежные средства, необходимые для участия в закупке. Также электронная торговая площадка (ЭТП) самостоятельно сообщает банку о необходимости куда-либо перечислить денежные средства. Банк при открытии счета участнику закупки самостоятельно уведомляет об этом площадку торгов. Компании, которые намерены работать с госзаказом на постоянной основе, также могут подключить к специальному счету услугу СМС-информирования. Важно, что ПСБ взаимодействует со всеми операторами ЭТП, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 года №1447-р. Досье «ЗР» Торги по федеральному закону №44 ведутся на 8 электронных торговых площадках. Для работы на этих ЭТП необходимо пройти бесплатную регистрацию в Единой информационной системе закупок. Торги в рамках 223-ФЗ проводятся более чем на 150 ЭТП. У заказчиков нет ограничений при выборе площадки, каждый заказчик вправе использовать собственную ЭТП. На некоторых площадках взимается плата за регистрацию или ежемесячная абонентская плата. У участников госзакупок, открывших спецсчет в ПСБ, есть возможность сэкономить в случае победы в электронных торгах. Когда участник закупки признается победителем, банк получает об этом информацию от электронной площадки и автоматически возвращает комиссию победителю. Сумма возврата в рамках акции «Победа за наш счет» может достигать 20 тысяч рублей на одного контрагента. Шаг 4: получаем гарантии и консультации Добавим, что ПСБ также предоставляет участникам госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ возможность оформить банковские гарантии без обеспечения. Сумма гарантий без залога может составлять до 150 млн рублей, срок действия гарантии – до 60 месяцев. Под этот же контракт банк может предоставить финансирование. По словам специалистов, интерес к продуктам ПСБ для участников госзакупок проявляют представители широкого перечня отраслей. Две основные категории – это поставщики каких-либо товаров или комплектующих, а также представители строительной отрасли – до половины всех участников закупок. «Всю необходимую информацию о процедуре открытия спецсчета участники закупок могут получить у наших специалистов или на сайте банка. Учитывая, что для многих клиентов важна возможность оперативно получить консультацию по любому интересующему вопросу, не обязательно связанному с закупками, в ПСБ каждую компанию сопровождает персональный менеджер, который всегда на связи с клиентом», - говорит заместитель регионального директора Виктория Осипенко. Александр САЛКОВ

