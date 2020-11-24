Пришел, увидел, победил: участие в госзакупках вместе с ПСБ - удобный и понятный механизм

В Промсвязьбанке – универсальном банке, который входит в 10 крупнейших банков России, – спецсчет для участника госзакупок откроют бесплатно, а при необходимости еще и помогут оформить комплект документов для открытия такого счета. Перечень документов представлен на официальном сайте Банка https://www.psbank.ru/Goz/Docs_OpenAccount, а консультацию можно получить в любое время по телефону 8 800 333 25 50, а также в рабочее время по номеру +7 423 243-08-67. Само открытие счета также не потребует личного визита представителя компании в банк. Специалисты банка советуют участникам госзакупок не откладывать открытие специального счета на последний отведенный конкурсной документацией день, так как в редких случаях могут возникнуть вопросы по поводу комплектности документов для открытия спецсчета.