В России становится больше частных инвесторов

Нередко такие предприимчивые люди обращают свое внимание на фондовый рынок. Знакомство с его возможностями они, как правило, начинают с простых и консервативных инструментов вроде облигаций. Однако интерес к более доходным способам вложений средств просыпается у частных инвесторов довольно быстро. Среди них пользуются популярностью операции с акциями иностранных компаний и участие в первичном размещении ценных бумаг (IPO), то есть покупка акций, выходящих на американские биржи стартапов или уже известных бизнесов. Об этом говорят данные Национальной ассоциации участников фондового рынка России (НАУФОР). Аналитики отмечают, что в первой половине года российские инвесторы увеличили долю иностранных акций в своих портфелях более чем в два раза – с 3,5% до 8,2%. Почти на 4% – до 19,9% – отмечен рост приобретения россиянами еврооблигаций. Эксперты объясняют это стремлением инвесторов защитить свои средства за счет их перевода из рисковых рублёвых активов в более надежные инструменты, номинированные в валюте.