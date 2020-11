В России становится больше частных инвесторов

Зарабатывать хотят все, но не все знают – как.

По данным Московской биржи, число частных инвесторов, открывших на торговой площадке собственный брокерский счет, с начала года выросло более чем вдвое — до 7,5 миллионов. Более 3 миллионов из них имеют на бирже индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Именно на фондовый рынок перетекает львиная доля из почти 2 триллионов рублей, которые россияне с начала года вывели со своих банковских депозитов. По данным ЦБ РФ, граждане страны еще хранят в банках более 32,5 триллионов рублей сбережений, так что потенциальный ресурс для роста фондового рынка в стране огромный. «Число россиян с брокерскими счетами растет впечатляющими темпами: в октябре открывалось в среднем около 48 тысяч новых счетов за рабочий день», — отмечает Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи. Это происходит на фоне того, что в экономиках России и всего мира отмечается снижение ставок и темпов инфляции. К примеру, в нашей стране уровень инфляции в годовом значении достиг 3,57%, что близко к порогу, определенному Центробанком. При этом средняя взвешенная ставка по банковским депозитам приближается к 4%. Это выгодная ситуация для получения кредитов или ипотеки. А вот на депозитах средства можно лишь сохранить, не преумножить. Поэтому у тех, кто привык, чтобы их деньги приносили доход, возникает вопрос: как заработать? Нередко такие предприимчивые люди обращают свое внимание на фондовый рынок. Знакомство с его возможностями они, как правило, начинают с простых и консервативных инструментов вроде облигаций. Однако интерес к более доходным способам вложений средств просыпается у частных инвесторов довольно быстро. Среди них пользуются популярностью операции с акциями иностранных компаний и участие в первичном размещении ценных бумаг (IPO), то есть покупка акций, выходящих на американские биржи стартапов или уже известных бизнесов. Об этом говорят данные Национальной ассоциации участников фондового рынка России (НАУФОР). Аналитики отмечают, что в первой половине года российские инвесторы увеличили долю иностранных акций в своих портфелях более чем в два раза – с 3,5% до 8,2%. Почти на 4% – до 19,9% – отмечен рост приобретения россиянами еврооблигаций. Эксперты объясняют это стремлением инвесторов защитить свои средства за счет их перевода из рисковых рублёвых активов в более надежные инструменты, номинированные в валюте. Вместе с тем, есть и иные объяснения возросшей инвестиционной активности наших сограждан вокруг зарубежных активов. С августа Московская биржа начала торги самыми популярными иностранными эмитентами - она допустила к торгам ценные бумаги 20 компаний, входящих в главный американский индекс S&P 500. К концу года количество иностранных компаний в листинге Мосбиржи должно возрасти до 50. А на Санкт-Петербургской бирже можно купить акции почти 1400 зарубежных фирм. В сентябре здесь был отмечен рекордный дневной объём торгов ценными бумагами иностранных эмитентов – $1,44 миллиарда, что на 14,4% выше предыдущего рекорда, установленного в июне.Чаще всего инвесторы выбирают в свой портфель ценные бумаги высокотехнологичных компаний Tesla, Apple и Nvidia. Вкладывать в иностранные компании можно и с помощью паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – это коллективный вид инвестиций. Фонды представляют собой корзины отобранных по определенному принципу (например, из одного сектора) ликвидных акций компаний. Бумаги таких фондов торгуются на биржах, их можно купить так же, как и акции отдельных эмитентов. Число биржевых ПИФов стремительно растет. Сегодня на Московской бирже их уже более 30. В свои портфели из включили более полумиллиона частных инвесторов. Только в третьем квартале нынешнего года, по данным Investfunds, общий объем притока средств в российские паевые инвестиционные фонды превысил 51 миллиард рублей. Один из самых интересных инструментов вложений в акции иностранных компаний предлагает ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Пай этого фонда состоит из долей акций разных компаний, вышедших на IPO на американском рынке. В Штатах на фондовый рынок ежегодно выходят сотни компаний, и акции многих из них (например, Zoom, Beyond Meat, Snap, Twitter) растут на десятки процентов в первые месяцы после появления на бирже. Поэтому покупка на старте может принести хорошую доходность. Американский рынок сейчас переживает бум IPO. С начала года на биржу вышли около 210 компаний, большинство из которых представляют высокотехнологичный сектор и сферу здравоохранения. Спрос на инвестиции сейчас высок, поэтому «Фонд первичных размещений» может быть удачной идеей для вложения средств. Один из последних примеров инвестиционной стратегии фонда – включение в портфель ценных бумаг компании JFrog Ltd. Она создала платформу управления программным обеспечением для крупных корпораций. Первичное размещение ее акций на бирже состоялось 16 сентября по цене $44 за бумагу, а сейчас они торгуются по $63. Это дает прибыль в 43% от цены размещения. Состав фонда и те IPO, которые попадают в него, раскрываются на ежедневной основе. Объекты для инвестиций в «Фонд первичных размещений» отбираются специальным алгоритмом. Его на основе десятилетнего опыта успешных инвестиционных решений разработали аналитики ИК «Фридом Финанс». Доля каждой компании в портфеле фонда не превышает 10%, акции продаются через три месяца после размещения. Затем аналитики фонда отбирают в его портфель новые перспективные IPO. При этом свободные денежные средства инвестируются в валютные облигации и российские облигации федерального займа (ОФЗ). Все это позволяет минимизировать риски для инвесторов и придает стабильность инвестиционному портфелю «Фонда первичных размещений». О том, что закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений» пользуется популярностью, говорят показатели торгов его бумагами на Московской бирже, где он доступен для частных инвесторов с июля. С этого момента цена бумаг фонда выросла с 930 рублей до 1950, а средние объемы торгов в день превышают 400 млн рублей. В долларах этот ПИФ можно купить с сентября на Санкт-Петербургской бирже. Деятельностью фонда руководит Управляющая компания «Восток-Запад», а маркетмейкером выступает инвестиционная компания «Фридом Финанс». Стать инвестором «Фонда первичных размещений» несложно. Для этого потребуется лишь открытый брокерский счет и стартовый капитал в размере около 1900 рублей. Сегодня примерно столько стоит один пай фонда на Московской бирже. «Инвестиции в IPO могут дать хорошую возможность для получения дополнительного дохода, а котирование фонда в долларах США на бирже Санкт-Петербурга делает его еще и независимым от курса рубля по отношению к доллару. При этом бумаги «Фонда первичных размещений» могут купить как инвесторы с опытом, так и новички», — отмечает Игорь Румянцев, директор филиала ИК «Фридом Финанс» во Владивостоке.

