В Приморском крае стали больше строить, но меньше продавать

Несмотря на все попытки государства минимизировать ущерб от пандемии, потери для экономики Приморья в 2020 году стали крайне ощутимыми. По данным ПримСтата промышленные предприятия края в 2020 году отгрузили продукции на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обороты розничной торговли упали на 8,1%. Объём платных услуг стал ниже на 21,6%. Общественное питание вообще рухнуло на 35,3%. Реальная заработная плата приморцев по сравнению с прошлым годом упала на 0,7%. При этом, несмотря на то, что государство в этом году довольно ощутимо помогала очень многим жителям нашего края и живыми деньгами (компенсационными выплатами семьям с детьми), и гарантиями (рефинансирование кредитов и заморозка пеней по долгам ЖКХ), приморцы стали меньше тратить. По подсчётам «Финэкспертизы» в среднем житель края в этом году потратил меньше на 23 тысячи 400 рублей. Это говорит лишь о том, что очень многие пересмотрели свои расходы. Однако не все предприятия в уходящем году чувствуют себя «плохо». Стремительный рост на протяжении 11 месяцев показывала строительная отрасль. Объем работ, выполненный в этом году по виду деятельности «Строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 101 млрд. рублей, что на 7.8% больше января-ноября 2019 года. Увеличилось производство продукции животноводства. В сравнении с прошлым годом мяса в живом весе — в 1.5 раза, молока — на 1.8% и яиц — на 14.3%. Уровень безработицы в крае практически не изменился. Относительно прошлого года она увеличилась лишь на 0,03%. Напомним, что данные представленные ПримСтатом охватывают лишь первые одиннадцать месяцев 2020 года. К концу декабря цифры могут достаточно серьёзно корректироваться.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter