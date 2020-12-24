В Приморском крае стали больше строить, но меньше продавать

Обороты розничной торговли упали на 8,1%. Объём платных услуг стал ниже на 21,6%. Общественное питание вообще рухнуло на 35,3%. Реальная заработная плата приморцев по сравнению с прошлым годом упала на 0,7%. При этом, несмотря на то, что государство в этом году довольно ощутимо помогала очень многим жителям нашего края и живыми деньгами (компенсационными выплатами семьям с детьми), и гарантиями (рефинансирование кредитов и заморозка пеней по долгам ЖКХ), приморцы стали меньше тратить. По подсчётам «Финэкспертизы» в среднем житель края в этом году потратил меньше на 23 тысячи 400 рублей. Это говорит лишь о том, что очень многие пересмотрели свои расходы.