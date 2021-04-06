Жителям отдалённых районов Приморья оплатят проезд в больницы

Капитальный ремонт в Приморском краевом онкологическом диспансере почти завершён. Медучреждение проинспектировал губернатор региона Олег Кожемяко и во время визита заявил, что жители отдалённых районов Приморья смогут приехать сюда на лечение бесплатно.

Фото: primorsky.ru Стоит отметить, что после ремонта поликлиника онкологического центра преобразилась — в учреждении внедрены элементы бережливого обслуживания, на каждом этаже работают две регистратуры, внутри — бесплатный интернет, а на входе в здание размещены памятки с ближайшими гостиницами, в которые можно заселиться по сертификату со скидкой от лечебного учреждения. Ремонт поликлиники, по словам специалистов, стоил краевому бюджету 27 миллионов рублей. «Сейчас в нашем медицинском учреждении жители края могут получить все виды диагностики и лечения на современном оборудовании. В мае также будет завершен ремонт хирургического отделения на 60 коек», — рассказал главврач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Волков. Во время визита губернатор пообщался также с пациентами. Во время разговора жительница Тернейского округа рассказала о серьёзной проблеме — добраться из отдалённых районов в краевые медучреждения порой дорого и долго. «Жителям отдаленных и северных районов Красноармейского, Пожарского, Ольгинского, а также Лазовского, Тернейского округов будем оплачивать проезд в лечебные учреждения по направлениям врачей. Такие решения мы примем. Обследование людей должно проводиться оперативно — в течение первых суток», — сказал Олег Кожемяко. Стоит отметить, что региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В целом в этом году Приморскому краю на строительство и ремонт новых поликлиник, покупку современного медицинского оборудования и транспорта направлено более 4,5 миллиардов рублей. В 2021 году в Приморье начнётся строительство 13-и объектов здравоохранения.

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