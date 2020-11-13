«Восточный Порт» завершил мероприятия «Экомарафона-2020» высадкой хвойных деревьев

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 3200 человек. За 6 лет «Экомарафона» в рамках всероссийских акций «День Земли», «Аллея выпускников», «Сирень Победы» в аллеях, скверах и около социально-значимых объектов микрорайона Врангель высажено 2 000 деревьев и 3 000 кустарников. Морские субботники в бухте Врангеля проходят под девизом «Вместе бережём море!» – за всё время акций с берега и прибрежного дна собрано свыше 5 тонн мусора.