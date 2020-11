«Восточный Порт» завершил мероприятия «Экомарафона-2020» высадкой хвойных деревьев

Тысячи цветов и свыше 500 деревьев и кустарников украсили Врангель в 2020 году в ходе акций «зелёных посадок», организованных «Восточным Портом» в рамках проекта «Экомарафон»

13 ноября 2020 года, Врангель, Приморский край. Тысячи цветов и свыше 500 деревьев и кустарников украсили Врангель в 2020 году в ходе акций «зелёных посадок», организованных «Восточным Портом» в рамках проекта «Экомарафон». Работники стивидорной компании, волонтёры и сотрудники Фонда «Восточный Порт» облагородили в микрорайоне Врангель безымянные пустыри в районе улиц Беринга, Базовой и Железнодорожной. Мероприятия «Экомарафона-2020» завершились высадкой голубых и зелёных елей, сосен и декоративного кустарника (всего более 150 саженцев) ­­­­на аллее около специализированного терминала предприятия. Несмотря на поздний старт шестого «Экомарафона», связанный с непростой эпидемиологической обстановкой в этом году, помимо «зелёных посадок» портовикам удалось провести серию масштабных морских субботников. Накануне и по завершению купального сезона были очищены популярные во Врангеле пляжи Прикумск и Коровка. Всего волонтерам, участникам субботников, удалось собрать более 270 мешков мусора. Как и все мероприятия «Экомарафона», в текущем году морские субботники портовики провели с соблюдением мер индивидуальной безопасности и «социальной дистанции». «Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 3200 человек. За 6 лет «Экомарафона» в рамках всероссийских акций «День Земли», «Аллея выпускников», «Сирень Победы» в аллеях, скверах и около социально-значимых объектов микрорайона Врангель высажено 2 000 деревьев и 3 000 кустарников. Морские субботники в бухте Врангеля проходят под девизом «Вместе бережём море!» – за всё время акций с берега и прибрежного дна собрано свыше 5 тонн мусора. СПРАВКА АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами. В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года. С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter