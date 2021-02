Еще один праздничный выходной предлагают ввести в России

С инициативой учредить День здорового образа жизни выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Для этого предлагается 7 апреля.

Как сообщает RT со ссылкой на копию письма Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, в своем обращении общественный деятель отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идее, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом. Как отмечает инициатор, сегодня мы можем говорить, что ЗОЖ стал одним из основных элементов национальной идеи в современной России. «В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — говорится в обращении.

