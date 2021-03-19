Приморский водоканал построит две канализационно-насосные станции за 35 миллионов рублей

Во Владивостоке «Приморский водоканал» построит две новые канализационно-насосные станции (КНС) в 2021 году. По словам специалистов, это позволит ежедневно «перехватывать» до трёх тысяч кубометров грязных городских стоков.

Сейчас в приморской столице работают 39 КНС. Две новые станции построят в районе бухты Улисс и улицы Татарской — к объектам проложат напорно-самотечные коллекторы. «После ввода этих станций в эксплуатацию в декабре 2021 года еще примерно три тысячи кубометров стоков будут очищаться. При этом КНС на Улиссе является промежуточной и технологически связана с сетями водоотведения для переключения выпуска на КНС на мысе Абросимова. Все стоки с этих станций будут поступать на канализационные очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов», — рассказали в Примводоканале. Стоимость строительства объектов — более 35 миллионов рублей. В данный момент во Владивостоке ищут подрядчика, который смог бы реализовать проект. Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, на сегодняшний день в приморской столице очищается до 90% всех бытовых стоков. «Благодаря проведенной за последние годы работе удалось прекратить попадание в наши бухты подавляющего объема канализационных стоков, и новые объекты тоже позволят собрать значительное число сбросов с крупных микрорайонов», — заключила зампред.

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