Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами

Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами
Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами
Сегодня, 17:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
В помощь приморцам, которые ухаживают дома за инвалидами первой группы, в 2021 году направили 38, 2 миллионов рублей. Благодаря льготе около 550 тысяч жителей получают по 13,5 тысяч рублей каждый месяц, сообщили в правительстве Приморья.

По словам специалистов, эти выплаты являются дополнительной мерой соцподдержки граждан, которые занимаются тем, что ухаживают за гражданами с ограниченными способностями на дому — за теми, кто нуждается в посторонней помощи. При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность.

«Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, — ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. На сегодняшний день в Приморье это чуть более 22 тысяч рублей на одного члена семьи», — рассказали сотрудники министерства труда и социальной политики Приморского края.

Обязательным условием для получения выплаты также является наличие обучения практическим навыкам ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Стоит отметить, что с начала действия меры поддержки такое обучение прошли более 700 человек — около 200 из них получили свидетельства об окончании курсов в этом году.

Министра труда и социальной политики региона Светлана Красицкая сообщила, что пандемия коронавируса не повлияла на порядок и процесс допвыплат в крае.

Для тех, кто хочет оформить соответствующую льготу, предусмотрена дистанционная обучающая программа от Приморский центр социального обслуживания –специалисты смогут направить по электронной почте ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания «Школы реабилитации».

«Дополнительная поддержка граждан, которые помогают инвалидам на дому, соответствует задачам системы долговременного ухода — важного сегмента проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“. Отмечу, что Приморье — один из немногих российских регионов, которые в прошлом году ввели такую выплату», — подытожила министр.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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