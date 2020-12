Мониторинг качества воздуха в Приморье идет ежедневно

Десять специальных постов ежедневно следят за состоянием атмосферного воздуха.

Специальные посты располагаются в Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Уссурийске. На постах ежедневно идет отбор проб на основные загрязняющие примеси: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота и другие. «Такие посты работают в крупных городах, позволяя оперативно следить за ситуацией, извещая контрольные ведомства и органы власти о каких-либо неблагоприятных изменениях», – уточнила зампред Правительства региона. По словам Елены Пархоменко, на особом контроле находится мониторинг состояния воздуха в Находке, где работают компании по перевалке угля. На границе санитарно-защитных зон промышленных площадок стивидоров установлены еще в 2018 году датчики, которые передают данные в Роспотребнадзор и транспортную прокуратуру. «В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, выявляемых этими приборами, например, во время погрузки и выгрузки угля при сильном ветре, работы приостанавливаются», – отметила Елена Пархоменко. Отметим, президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря обозначил, что сейчас в регионах выстраивается система контроля за загрязнением атмосферы. «Если говорить об экологии, мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где загрязнители особенно активно работают», – заявил президент.

