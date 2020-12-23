Мониторинг качества воздуха в Приморье идет ежедневно

По словам Елены Пархоменко, на особом контроле находится мониторинг состояния воздуха в Находке, где работают компании по перевалке угля. На границе санитарно-защитных зон промышленных площадок стивидоров установлены еще в 2018 году датчики, которые передают данные в Роспотребнадзор и транспортную прокуратуру.