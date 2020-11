Разделять мусор - просто

В Приморском крае под контролем Приморского экологического оператора постепенно вводится раздельный сбор отходов и дуальная система сбора мусора.

Такой метод подразумевает разделение отходов на два потока: неперерабатываемые отходы, идущие на сортировку и захоронение, и перерабатываемые, которые отправляются на досортировку, переработку и создание новых товаров. «Золотой Рог» пообщался с экологистом, экотренером, волонтером проекта «РазДельный Сбор Владивосток» и создательницей проекта по спасению ненужной еды «Фудшеринг во Владивостоке» Марией ПРУС о том, как в Приморье живут люди, которые уже перешли на раздельный сбор отходов и бережное отношение к природе, с какими сложностями сталкиваются экологисты, и как много их в регионе. Фото: медиахолдинг 1MI - Как вы пришли к осознанному потреблению, почему решили не останавливаться на себе и начали вкладываться в развитие экодвижения во Владивостоке и Приморье? - Около двух лет назад я брала интервью у координатора раздельного сбора мусора. Пообщавшись с ним, я поняла, что меня саму эта идея очень зацепила. И что это все не так сложно, как изначально кажется. Поэтому я начала разделять мусор у себя дома. Обычно новичкам советуют выделить одну фракцию, то есть один вид вторсырья, например, батарейки, бумагу или стекло, и относить только что-то одно на пункт сбора. Я решила разделять все, что можно было на тот момент. Не получится, значит не буду разделять. Получится – продолжу. И мои попытки увенчались успехом. Со временем я стала читать разные блоги на экологическую тему, записывалась на разные онлайн курсы по экологии и так втянулась. - Но ведь, чтобы грамотно разделять мусор, нужно знать все маркировки, из каких материалов изготовлены отходы. Необходимо тратить дополнительное время, чтобы все перемыть, очистить и собрать. Много ли у вас времени ушло на то, чтобы полностью вникнуть в процесс раздельного сбора? - Первое время я пользовалась специальной памяткой от координаторов движения «РазДельный Сбор» во Владивостоке. Каждый раз с ее помощью я определяла, к какому виду относится мусор: пластик, жесть, алюминий, бумага, стекло и так далее. Изначально я все складывала в одну кучу, а потом начинала разделять. Сейчас я делаю это на автомате, потому что понимаю: обертка от шоколадки – это бумага, банка из-под консервов – жесть, баночки из-под напитков – алюминий. Не могу сказать, что это занимает много времени, так как я просто беру тару и мою вместе с посудой. Выпила напиток из банки – положила его в мойку, съела что-то законсервированное – положила туда же. Когда я поняла, что справляюсь с этим, на балконе я завела специальные полочки, куда все складываю по фракциям. Там у меня отдельно стоят стеклянные банки и бутылки, рядом жесть, алюминий, бумага. Перед тем как поехать на акцию «РазДельный сбор», я просто раскладываю это по разным пакетам. Такой способ отнимает у меня не много времени и сил. - Мария, кроме активного участия в продвижении раздельного сбора мусора, вы создали в Приморье уникальный проект по обмену едой «Фудшеринг». Расскажите про него, почему он тоже делает нашу жизнь более экологичной и осознанной? - Все началось в начале этого года, когда после праздника у меня осталось очень много еды, и мы с молодым человеком не смогли все съесть. Причем она испортилась очень быстро. Даже те салаты, которые не были заправлены майонезом, специально для более длительного хранения, пришли в негодность. Я из-за этого расстроилась: столько еды было отправлено на помойку, и подумала, почему бы у нас не сделать движение, где люди смогут обмениваться едой, иными словами – фудшеринг. Я знала, что такой вид обмена успешно существует в Москве и Питере. Я даже и не думала о том, что фудшеринг может не прижиться у нас, что кто-то не поймет и не будет участвовать в проекте. Я просто захотела это создать, и я сделала это. Первым делом мной была создана страничка в социальной сети «Инстаграм», с которой я начала подписываться на небезразличных к экологии людей. Первый пост об обмене едой я сделала 27 января, а на сегодняшний день могу сказать, что удалось пристроить около 40 разных продуктов и принять участие в двух мероприятиях: «Гринмаркете» и акции «РазДельного сбора», которая была в октябре. Идея фудшеринга заключается в том, что мне в директ пишет человек, желающий отдать какой-то продукт с хорошими сроками годности. Зачастую люди, которые ко мне обращаются, либо не успевают что-то съесть, либо у них аллергия, и они хотят поделиться какой-то едой из-за этого. После обращения я выкладываю пост в социальной сети с контактами владельца продуктов питания и тот, кто желает их забрать, связывается с ним напрямую. Я просто организую информационную площадку. Еду выбрасывать не просто жалко, а, каким бы это абсурдом не казалось, не экологично. Например, мы выбрасываем овощи, кожуру, шелуху и думаем, что, отправившись на помойку, все обязательно перегниет и разложится. На самом деле это не так. В большинстве случаев все органические отходы оказываются закопанными в пластик, бумагу и другой мусор, из-за этого они не получают воздуха для разложения. Именно из-за остатков пищи на свалках такой неприятный запах и свалочный газ, который тоже является одной из причин появления парниковых газов и озоновых дыр. - Как жители Приморья отреагировали на ваш проект? Активно ли они участвуют в обмене продуктами питания? - Что удивительно, с недопониманием еще ни разу не сталкивалась. Для кого-то это, конечно, кажется диким. Мол, зачем я буду что-то забирать бесплатно, если я могу себе позволить это купить. Но данная история не про деньги. Эта история про экологию. Как мне кажется, у людей до сих пор есть стеснение. Пытаюсь на это найти некоторые причины. Но с какой-то открытой критикой я еще не сталкивалась. Бывает, что публикую что-то очень свежее и вкусное, а этот продукт не забирают, и я из-за этого сильно расстраиваюсь, но списываю на то, что пока еще очень мало подписчиков. Например, в больших городах в группах фудшеринга по несколько тысяч человек, еду забирают почти сразу после публикации. Вероятно, в Приморье люди еще не очень подготовленные и, наверное, чего-то опасаются, стесняются или стыдятся. Но на самом деле обмениваться продуктами питания не стыдно, потому что, если смотреть на это с точки зрения экологии, забирая еду, ты делаешь доброе дело и помогаешь природе, так как эти продукты не оказываются на свалке. На акции «РазДельный сбор» у меня был отдельный столик, куда люди приносили продукты для обмена. Во время этого мероприятия удалось пристроить более 20 разных продуктов питания. Люди совсем не стеснялись забирать пищу. Вероятно, это из-за того, что на акции раздельного сбора мусора собираются те люди, которые не безразличны к экологии, разделяют свои отходы, отдают вторсырье на переработку. Фото: медиахолдинг 1 MI - Сталкивались ли вы с недопониманием вашей идеи осознанного потребления? Почему считаете, что раздельный сбор мусора и осознанное потребление пищи очень важно? - С открытой критикой, я, конечно, не сталкивалась. Но я вижу снисхождение или отношение как к ребенку, который верит в какие-то неосуществимые идеалы. Это не так. Например, в Приморском крае до конца этого года будет введен раздельный сбор отходов. Уже готовятся специальные сетки, которые будут ставиться сначала во Владивостоке, а затем и в других муниципалитетах. Это реальность. И я её поняла немного раньше, чем остальные. Власти уже осознают, что ресурсы нашего края не бесконечны и их надо беречь, а не просто потреблять. Раздельный сбор отходов - лишь небольшая часть осознанного потребления. Сюда входит экономия ресурсов планеты: воды, электроэнергии. Сюда относятся осознанные покупки, бережное отношение к вещам, к предметам быта. Потому что сейчас в мире расцветает потребительская модель. Если мы не изменим свой подход к покупкам и потреблению, то очень скоро на планете станет жить еще тяжелее. Все знают об изменении климата, и я сейчас не только про глобальное потепление. Если где-то климат станет жарче, то где-то он станет холоднее. Могу сказать, что за последние 8 лет погода в Приморье изменилась достаточно сильно. - Как вы считаете, много ли людей уже втягиваются в новые экореалии и бережно начинают относиться к природе и экологии? - Как-то оценить количество людей, которые «в теме» довольно сложно. К примеру, в августе акцию раздельного сбора посетило около 1,3 тысяч человек. На страничку раздельного сбора в социальных сетях подписано около 9 тысяч человек. Понятно, что есть, куда расти, и что в масштабах Владивостока цифры не очень большие, но заметно, как много людей об этом знают. В том числе старшее поколение. Сейчас я учусь на экотренера и в будущем хочу делиться своими знаниями. Людям до сих пор кажется, что тема экологии очень сложная, требующая много сил и времени. Но на самом деле экологичный образ жизни во многом экономичнее и не такой сложный, как кажется со стороны. Поэтому я планирую запускать курсы по раздельному сбору отходов и осознанное потребление. Напомним, что 24 октября 2019 года Приморский Экологический Оператор, совместно с волонтёрским экологическим движением «РазДельный Сбор», открыли для всех жителей первый постоянный Пункт приема вторсырья на территории Приморского края. В часы его работы любой желающий может приехать и сдать на переработку макулатуру, стекло, пластик, консервные банки, пакеты, а также батарейки и ртутные лампы. Опытные сотрудники Регионального Оператора и волонтёры движения «РазДельный Сбор» всегда помогут разобраться в особенностях сортировки, расскажут, что перерабатывается в крае, а также подскажут, как сократить объём производимых отходов и каких упаковок стоит избегать. Мария Куценко-Пшеничная

