Разделять мусор - просто

Я даже и не думала о том, что фудшеринг может не прижиться у нас, что кто-то не поймет и не будет участвовать в проекте. Я просто захотела это создать, и я сделала это. Первым делом мной была создана страничка в социальной сети «Инстаграм», с которой я начала подписываться на небезразличных к экологии людей. Первый пост об обмене едой я сделала 27 января, а на сегодняшний день могу сказать, что удалось пристроить около 40 разных продуктов и принять участие в двух мероприятиях: «Гринмаркете» и акции «РазДельного сбора», которая была в октябре.