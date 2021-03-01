В Приморье выявили сотни фальшивых купюр

В Приморье выявили сотни фальшивых купюр

Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiЧаще всего в регионе подделывали пятитысячные купюры
Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, в 2020 году зафиксирован рост количества поддельных денежных знаков, выявленных в банковской системе Дальнего Востока. Их число выросло на 17%: 827 фальшивок против 707 годом ранее.

Банками выявлено 732 поддельных денежных знака Банка России, причем больше всего в последнем квартале прошедшего года — 223 штуки. Среди подделок преобладали пятитысячные банкноты — на них пришлось 88% всех выявленных рублевых поддельных денежных знаков, еще 9% — на фальшивки номиналом 1000 рублей.

Как сообщается, банкноты других номиналов встречались редко. В прошлом году было обнаружено девять поддельных двухтысячных банкнот, пять банкнот номиналом 500 рублей, две сторублевые банкноты и одна — номиналом 50 рублей. Кроме того, в число подделок попали две пятирублевые монеты.

Наибольшее количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России пришлось на Приморский край и Амурскую область. Наименьшее — на Якутию, Магаданскую область и ЕАО. В Чукотском автономном округе фальшивые банкноты не выявлены.

Были обнаружены и 95 поддельных банкнот иностранных государств. Основную часть составили доллары США — 86 штук. В малом количестве встречались юани, евро и иены.

Тем временем в 2020 году в банковской системе Приморского края было обнаружено 215 поддельных денежных знаков Банка России — на 9% меньше, чем годом ранее. Большая часть выявленных подделок — 187 — традиционно приходится на пятитысячные банкноты.

В последнем квартале года из 54 обнаруженных банками подделок 52 имели номинал 5000 рублей. Эта тенденция сохраняется из квартала в квартал: доля поддельных пятитысячных банкнот колебалась от 63% до 96%. Также в банковской системе региона было обнаружено 23 фальшивых банкноты номиналом 1000 рублей.

«Банкноты номиналом 2000 рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банковском секторе Приморья встретилось всего три таких банкноты, но надо всегда помнить, что банкноты крупных номиналов фальшивомонетчикам подделывать и сбывать выгоднее всего. Поэтому людям нужно быть особенно внимательными, когда они держат в руках банкноту большого достоинства», — подчеркнул начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Выявлялись в банковской системе Приморья и поддельные мелкие купюры, а также банкноты иностранных государств, причем среди «иностранок» преобладали стодолларовые банкноты. «Важно помнить, что при покупке иностранной валюты с рук шанс приобрести подделку увеличивается, а участникам незаконных валютных операций грозят штрафы», — сообщил Олег Карепов.

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