«Приморье откатывается в лихие 90-е?»: В Спасске-Дальнем обстреляли автобус

Стоит без окон без дверей. Нет, это не детская загадка. Это вопиющий анахронизм прямиком из «лихих 90-х». По сведениям очевидца, в последние выходные октября в Спасске-Дальнем маршрутный автобус попал под обстрел. В распоряжении редакции «Золотого Рога» оказались фото пострадавшего транспорта.

Первое, что бросается в глаза — зияющее отверстие на месте окна. За стеклом, которого уже нет, как раз виднеются целых 4 пассажирских места. К счастью, как рассказал очевидец, жертв удалось избежать. Более того, обошлось даже без раненых. Фото: предоставлено очевидцем Также, на боку автобуса, под разбитым окном, виднеется отверстие, возможно даже пулевое. Его глубина позволяет почти с полной уверенностью утверждать, что это не отскочивший камешек сковырнул краску с борта автобуса. Криминал и устранение конкурентов? Ностальгия по «лихим 90-м»? Что же произошло и кому пришло в голову открыть пальбу по пассажирскому автобусу, остается только догадываться. Официальные сайты МВД и правительства Приморья об этом случае, пока, не написали ни строчки. Месяцем ранее, 22 октября, похожий случай произошел во Владивостоке. Неизвестный открыл пальбу по рейсовому автобусу поблизости от остановки «Школа милиции» по улице Котельникова. По разным данным неизвестный произвел от одного до трех выстрелов. Итогом стало разбитое окно, осколки которого ранили пассажира. Делом занялась полиция.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter