Аферисты выманили серёжки у 85-летней жительницы Приморья

Аферисты выманили серёжки у 85-летней жительницы Приморья
Аферисты выманили серёжки у 85-летней жительницы Приморья
3 января, 12:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Владивостока рассказал, что неизвестные продавцы фальшивой икры продали её пожилой бабушке свой «деликатес» и забрали у пенсионерки серьги. Некоторые приморцы утверждают, что тоже видели таких злоумышленников.

О случившемся горожанин рассказал в инстаграм-паблике dpskontrol125rus.

По его словам, продавцы икры позвонили в квартиру 85-летней женщины, живущей в доме на улице Марины Расковой. Пенсионерка открыла дверь, чем и воспользовались злоумышленники — они «втулили» женщине икру и «сняли с ушей прямо сережки».

«Нет ничего святого… Пусть люди знают и предупредят других стариков!», — обратился приморец к пользователям соцсетей.

О происках фальшивоикорщиков в других точках Приморья рассказали инстаграм-комментаторы.

  • «Они давно уже ходят! У нас на Тихой прям на кольце стоят и тулят это фуфло они по всему городу»;
  • «Так и по Артёму ходят они. И так на магазинах стоят пристают к людям. Много случаев таких»;
  • «Они и на „Спортивке“ ходят всем втуляют и берут же ещё и по несколько банок».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
мошенничествоПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы