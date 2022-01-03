Аферисты выманили серёжки у 85-летней жительницы Приморья

О случившемся горожанин рассказал в инстаграм-паблике dpskontrol125rus.
По его словам, продавцы икры позвонили в квартиру 85-летней женщины, живущей в доме на улице Марины Расковой. Пенсионерка открыла дверь, чем и воспользовались злоумышленники — они «втулили» женщине икру и «сняли с ушей прямо сережки».
«Нет ничего святого… Пусть люди знают и предупредят других стариков!», — обратился приморец к пользователям соцсетей.
О происках фальшивоикорщиков в других точках Приморья рассказали инстаграм-комментаторы.