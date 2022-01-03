Аферисты выманили серёжки у 85-летней жительницы Приморья

Житель Владивостока рассказал, что неизвестные продавцы фальшивой икры продали её пожилой бабушке свой «деликатес» и забрали у пенсионерки серьги. Некоторые приморцы утверждают, что тоже видели таких злоумышленников.

О случившемся горожанин рассказал в инстаграм-паблике dpskontrol125rus. По его словам, продавцы икры позвонили в квартиру 85-летней женщины, живущей в доме на улице Марины Расковой. Пенсионерка открыла дверь, чем и воспользовались злоумышленники — они «втулили» женщине икру и «сняли с ушей прямо сережки». «Нет ничего святого… Пусть люди знают и предупредят других стариков!», — обратился приморец к пользователям соцсетей. О происках фальшивоикорщиков в других точках Приморья рассказали инстаграм-комментаторы. «Они давно уже ходят! У нас на Тихой прям на кольце стоят и тулят это фуфло они по всему городу»;

«Так и по Артёму ходят они. И так на магазинах стоят пристают к людям. Много случаев таких»;

«Они и на „Спортивке“ ходят всем втуляют и берут же ещё и по несколько банок».

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