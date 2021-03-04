Приморец «нагрел» пиццерию более чем на 3 миллиона рублей

Как сообщили «Золотому Рогу» в прокуратуре, уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего управляющего одной из популярных пиццерий города. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение, совершенное в особо крупном размере лицом, с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, фигурант дела с сентября 2018 года по февраль 2019 года, имея доступ к кассе организации, на протяжении нескольких месяцев забирал себе часть выручки пиццерии. Свои действия мужчина скрывал от руководства и коллег, присвоенные деньги тратил на личные нужды.
Как сообщается, общая сумма ущерба, причиненная незаконными действиями управляющего, составила более 3 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. Ущерб организации возмещен частично, в остальной части заявлен гражданский иск.