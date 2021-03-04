Приморец «нагрел» пиццерию более чем на 3 миллиона рублей

Как сообщили «Золотому Рогу» в прокуратуре, уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего управляющего одной из популярных пиццерий города. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение, совершенное в особо крупном размере лицом, с использованием своего служебного положения.