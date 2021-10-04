Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»

Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»
Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»
Сегодня, 10:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Утро в информационном медиапространстве Приморья выдалось достаточно бурным. Появилась информация о задержании бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которая пока не подтвердилась.

Telegram-канал «Оффшор ньюс» сообщил, что Олега Гуменюка задержали, а во время допроса сменили ему статус «свидетеля» на статус «подозреваемого» по делу вокруг МУП Некрополь, где с клиентов брали взятки. Тем не менее, в СУ СК эту информацию не подтвердили.

«О задержании нет речи. В его отношении проводятся процессуальные действия», — уточнили в ведомстве», — сообщили в ведомстве.

Более точную информацию в СК пообещали предоставить к вечеру. Того, что экс-мэра допрашивают в ведомстве тоже подтверждать не стали.

Силовые ведомства достаточно давно заинтересованы делами бывшего мэра. А 31 мая стало известно, что в доме Олега Гуменюка прошли обыски. Это подтвердили в следкоме. По некоторым данным, столь пристальный интерес правоохранителей к экс-мэру вызван его возможной причастностью к делу о махинациях с местами на кладбищах.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокПриморьеОлег Гуменюкследком
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы