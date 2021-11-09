SOS: Контейнеровоз терпит бедствие у берегов Приморья

SOS: Контейнеровоз терпит бедствие у берегов Приморья
SOS: Контейнеровоз терпит бедствие у берегов Приморья
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Утром 9 ноября 2021 года Instagram-аккаунт farpost_nhk сообщил, что у берегов Приморского края в районе бухты Козино терпит бедствие контейнеровоз Rise Shine. Судно с панамским портом приписки село на мель поблизости от пляжа Приисковый.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила от начальника смены СУДС в районе 6 часов утра. Сообщается, что вода уже затопила машинное отделение, однако информации о розливе топлива и прочих нефтепродуктов нет.

По некоторым данным, на судне экипаж из 14 человек — все граждане Китая.

Из Владивостока на помощь выдвинулось судно «Лазурит».

В Морской спасательной службе заместитель начальника по аварийно-спасательной работе Алексей Любимов сообщил редакции, что расчетное время прибытия спасателей к контейнеровозу в районе Находки около 4 часов дня.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко происшествие комментировать не стал, сославшись на недостаток данных. Подробности он пообещал сообщить в районе 13 часов.

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