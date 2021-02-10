Известное казино в Приморье кое-что недоговаривает

Как указано в обращении, возле входа в казино «Шамбала» размещены рекламные конструкции следующего содержания:
«Играй на наши. Получите до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала»; «10% играй с возвратом +10% больше эмоций +10% больше шансов +10% больше игры».
Однако каких-либо условий или правил акций в рекламе, как и внутри самого казино «Шамбала», не отражено.
Вместе с тем Приморское УФАС России установило, что у казино «Шамбала» имеются определенные условия, при которых гости казино могут получить до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала», а также возврат денежных средств от проигранной суммы в размере 10%.
Поскольку в данной рекламе отсутствуют правила проведения акции (условия, сроки, место и порядок получения денежных средств), то данная реклама является ненадлежащей и вводит потребителя в заблуждение.
Учитывая вышеизложенное, Приморское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», пункта 2 части 5 статьи 27 ФЗ «О рекламе».
Рассмотрение назначено на 3 марта 2021 года.