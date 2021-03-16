Детей во Владивостоке кормили в антисанитарных условиях

Детей во Владивостоке кормили в антисанитарных условиях

Сегодня, 14:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiПрокуратура оштрафовала администрацию школы
Прокуратура Ленинского района Владивостока проверила одну из школ приморской столицы в части надлежащей организации питания учащихся. В итоге, на школьной кухне нашли множественные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, помещение, предназначенное для обработки сырой продукции, не оснащено необходимым оборудованием, внутренняя отделка помещения не позволяет проводить там еженедельную влажную уборку, а в зоне приготовления холодных закусок не установлен прибор для обеззараживания воздуха.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении ответственного должностного лица на пищеблоке школы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре.

Прокурор Ленинского района внес представление в адрес директора школы. После рассмотрения представления нарушения были устранены.

Сюжеты:
Приморский край
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