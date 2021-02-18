Прокуратура Владивостока расследует дело о 300-миллионной взятке в похоронном бизнесе

Прокуратура Владивостока расследует дело о 300-миллионной взятке в похоронном бизнесе

Сегодня, 17:30ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг1Mi
Приморская прокуратура вынесла обвинительное заключение бывшему руководителю владивостокского похоронного предприятия «Некрополь». Его обвиняют в получении взяток на сумму более 300 миллионов рублей.

По данным следствия, с марта 2005 года по сентябрь 2017 года глава специализированной похоронной службы «Некрополь» получил деньги и акции от двух компаний за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ. За эту возможность руководитель похоронной организации ограничил возможность другим компаниям оказывать услуги в сфере похоронного дела.

Всего за это он получил взятки на общую сумму более 326 миллионов рублей.

От имени предприятия злоумышленник заключил с аффилированной ему компанией договор аренды автомобилей и спецтехники. Прокуратура отметила, что эта техника использовалась мало, хотя работа была принята в полном объеме, с их полной оплатой.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взяток в особо крупном размере», «Коммерческий подкуп», и «Растрата в особо крупном размере». Дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Прокуратура региона также предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

Стоит отметить, что в 2018 году обвиняемый по уже был осужден за другое преступление по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». За это злоумышленник был приговорен к двум годам лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях.

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