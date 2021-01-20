Пуф - и сгорел: кого обвиняют в поджоге природного парка «Хасанский»?

В начале 2021 года, пока приморцы гуляли на новогодних каникулах, в Хасанском районе сгорел экологический парк. По сообщениям краевых экологов, территория выгорела практически полностью и, скорее всего, была подожжена неизвестным злоумышленником. Версия с поджогом имеет право на существование, потому что прецеденты имеются сплошь и рядом: достаточно вспомнить, что полгода назад, в апреле 2020 года, Иркутская область стала центром экологического скандала. Тогда местные жители заподозрили чиновников администрации Усть-Кутского района в поджоге леса. Позже все чиновники слегли в больницу как «обильно избитые», а глава района Тамара Климина назвала версию с поджогом леса «чушью».