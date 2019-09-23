До 90% товаров, сгоревших в "Максиме", фактически были контрабандой

На совещании было также озвучено, что «90% предпринимателей ввозило товары по серым схемам». Об этом бесхитростно заявила одна из выступающих предпринимателей-погорельцев. Возможно, что она имела в виду только себя и тех, с чьей работой была знакома. То есть у многих попросту отсутствует хоть какое-то документарное подтверждение их наличия. А значит, особых претензий по этой части к владельцам ТЦ не будет.