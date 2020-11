До 90% товаров, сгоревших в "Максиме", фактически были контрабандой

Кроме того, по заверению МЧС, торговый центр не принимался к эксплуатации пожарным надзором

Кроме того, по заверению МЧС, торговый центр не принимался к эксплуатации пожарным надзором Около 40 предпринимателей сгоревшего торгового центра «Максим» пришли на встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мариной Шемилиной, сообщает газета "Золотой Рог". Первым выступил представитель МЧС Кирилл Потоцкий. Он заявил, что создана группа и она уже работает. «Рассматриваются все версии», - сообщил он. Также представитель МЧС заявил, что их служба уже выдает необходимые справки. Кроме того, на объекте работает полиция. Также представитель МЧС сообщил, пишет газета "Золотой Рог", что, судя по предварительной информации, в здании не оказалось противопожарных стен. Пожар начался на крыше, а там нет системы пожаротушения. Также выяснилось, что помещение кафе, с которого начался пожар, не было принято пожарным надзором. Но 30 марта 2018 года здание было проверено пожарным надзором. По словам представителя МЧС, на объекте была реконструкция, а затем Гостехнадзор ее каким-то образом принял, и следующая проверка должна быть через 4 года. На совещании было также озвучено, что «90% предпринимателей ввозило товары по серым схемам». Об этом бесхитростно заявила одна из выступающих предпринимателей-погорельцев. Возможно, что она имела в виду только себя и тех, с чьей работой была знакома. То есть у многих попросту отсутствует хоть какое-то документарное подтверждение их наличия. А значит, особых претензий по этой части к владельцам ТЦ не будет. Представитель собственника Сергей Арбузов заявил, пишет "Золотой Рог", что все обязательства будут выполнены. Однако он не объяснил, что подразумевается под обязательствами. Между тем уже понятно, что собственники торгового центра сдали в аренду площади и не предъявили объект пожарному надзору. Каким образом в акте пожнадзора появилась подпись инспектора, остаётся невыясненным. Но свое слово не сказали ещё прокуратура и следствие. Возможно, они обратят внимание на то, что собственники торгового центра организовали кафе, где жарили мясо фактически на головах арендаторов торгового центра. Как уже сообщала газета «Золотой Рог», приблизительно в 6.00 в субботу, 21 сентября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Фото РИА "Новости" и соб. корр. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

