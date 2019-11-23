Минобороны РФ: Повышения радиации на Дальнем Востоке не зафиксировано

Однако эксперты, опрошенные Gizmodo, сочли всю эту информацию фейковой и сообщили, что никаких значительных радиационных событий в указанное время в Южно-Китайском море не было. Кроме того, такой взрыв не остался бы незамеченным из-за того, что это очень густонаселенный район мира. «Если вы собираетесь провести тайное испытание, Южно-Китайское море — одно из последних мест, где кто-нибудь это будет делать», — сказал один из экспертов.