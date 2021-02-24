Браконьеры ответят за содеянное на «Земле леопарда»

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» обратились в полицию, заметив на территории парка подозрительного мужчину с оружием. Правоохранители установили личность подозреваемого — во время обыска в его квартире была найдена винтовка с глушителем, которую могли применять во время незаконной охоты в Хасанском районе Приморья.

Фото: "Земля леопарда" Найти злоумышленника удалось благодаря самостоятельному расследованию сотрудников отдела охраны «Земли леопарда». Патрульные много раз замечали мужчину, который пытался охотиться прямо с автомобильной трассы, пересекающей территорию нацпарка. Инспекторы стали следить за действиями и передвижением подозреваемого у границ заповедника. Собрав необходимую информацию, сотрудники передали её в полицию. Оперативники, по решению суда, провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили там незарегистрированное оружие с глушителем. По словам специалистов, такое ружьё позволило бы браконьеру охотиться на животных без лишнего шума. «Огнестрельное оружие, особенно такое бесшумное, могло представлять опасность как для диких животных, так и для людей. Не все браконьеры рискуют заходить глубоко в лес, многие из них пытаются стрелять копытных прямо с трассы — так выше шанс уйти от погони. Но даже если браконьер по какой-то причине успевает скрыться, он равно должен ответить за содеянное. Поэтому иногда нам приходится проводить собственные расследования, заручившись помощью сотрудников полиции. Мы благодарим отдел МВД России по Хасанскому району за оперативную работу», — рассказал замдиректора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома. Фото: "Земля леопарда" По словам оперативников, получив информацию от сотрудников нацпарка, правоохранители ходатайствовали перед судом о проведении обыска в квартире подозреваемого. «Оружие изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщил начальник полиции ОМВД России по Хасанскому району Арам Кулян. Стоит отметить, что копытные животные на территории заповедной территории являются основой кормовой базы для краснокнижных хищников — дальневосточного леопарда и амурского тигра. Пытаясь охотиться на косуль, оленей и кабанов на территории «Земли леопарда», браконьеры вредят сохранности популяции диких кошек. По словам специалистов, за время существования нацпарка уровень браконьерства на территории снизился в три раза, а популяция леопарда в три раза выросла. Зоозащитники отмечают, что на территории «Земли леопарда» запрещена любая охота — сотрудники отдела охраны проводят ежедневные рейды по борьбе с браконьерством.

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